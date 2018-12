Is alcohol gevaarlijker dan xtc?

De kans dat jij al eens uit de bol bent gegaan nadat je te veel gedronken hebt, is best reëel. Maar ook xtc-gebruik neemt toe in het uitgaansleven. Ons drinkgedrag wordt vaak weggelachen onder het mom 'wij zijn nu eenmaal Bourgondiërs', maar velen fronsen de wenkbrauwen als het over drugs gaat. Is dat terecht? Hoe schadelijk is xtc en hoe schadelijk is alcohol? We vroegen aan professor Jan Tytgat welk genotsmiddel het meest destructief is.