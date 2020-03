Het ministerie van Volksgezondheid start een onderzoek om te achterhalen waarom Sint-Truiden zo zwaar getroffen wordt door het coronavirus, zo zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) dinsdag aan Radio 2 Limburg. In het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden zijn 37 coronapatiënten opgenomen, van wie 9 mensen op intensieve zorgen liggen. "Daarmee is Sint-Truiden verhoudingsgewijs de hardst getroffen regio en daarmee samenhangend ook ons ziekenhuis", meldt Heeren.

Het ziekenhuis en de stad Sint-Truiden bekijken samen met de federale overheid of er potentiële besmettingshaarden gedetecteerd kunnen worden. Hotspots van besmetting zijn er tot dusver echter niet aangetroffen, in tegenstelling tot andere zwaar getroffen regio's waar dat wel het geval is. Voorlopig wordt dus geconcludeerd dat de besmettingen via verschillende wegen de Truienaars hebben getroffen.

De situatie in het Sint-Trudo Ziekenhuis is momenteel onder controle. Zo is er maandagavond een derde volledige quarantaine-afdeling in gebruik genomen. Een week geleden werd de tweede intensieve afdeling al geopend. Elke afdeling is goed voor ongeveer 18 bedden. Daarnaast is het oorspronkelijk aantal intensieve bedden verdubbeld. Zo zijn er nu 10 bedden exclusief ter beschikking voor intensieve zorgen van coronapatiënten. "In totaal zijn er 20 intensieve bedden, waarvan er 10 al in gebruik zijn. We zijn nu op 250 procent van onze capaciteit aan het werken", zegt Miet Driesen, communicatiemanager van Sint-Trudo.

Omdat het ziekenhuis daarmee op zijn limieten botst, worden stabiele patiënten vervoerd naar de intensieve afdelingen van het RZ Heilig Hart Tienen, het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het AZ Vesalius in Tongeren en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Dinsdagmiddag waren er in totaal 5 patiënten overgebracht naar de andere ziekenhuizen.

In het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn al acht patiënten overleden aan het coronavirus. Acht patiënten mochten het ziekenhuis verlaten om thuis in quarantaine te blijven. (Belga)