In Italië is een recordaantal coronasterfgevallen op één dag tijd gemeld, namelijk 993.

Zelfs bij de piek van de eerste coronagolf eerder dit jaar werd dat aantal niet bereikt in het zwaar getroffen Zuid-Europese land. Toen werden op 27 maart 969 doden geteld. In het noordelijke Lombardije alleen al waren er in de jongste 24 uur 347 nieuwe overlijdens. Italië rouwt sinds de uitbraak van de pandemie in februari om in totaal 58.038 dodelijke slachtoffers van COVID-19. Dat is het hoogste aantal in Europa, na het Verenigd Koninkrijk.

Ook het aantal nieuwe infecties blijft hoog, met 23.225 meldingen donderdag. In totaal zijn in Italië 1.664.829 mensen besmet geraakt. Woensdag waren er 20.709 nieuwe besmettingen en 684 nieuwe sterfgevallen. Meer bemoedigend is dat er 701 mensen niet meer gehospitaliseerd zijn. In Italiaanse ziekenhuizen liggen nu 35.369 coronapatiënten. Er waren negentien patiënten minder in de intensieve zorg, 3.597 bleven over. (belga)