Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, wil de Nederlandse regering bijkomende maatregelen nemen. Zo komt er, als de Tweede Kamer instemt, een avondklok in heel het land van 20.30 uur tot 4.30 uur en komt er een vliegverbod voor bepaalde landen. Dat heeft minister-president Mark Rutte woensdag gezegd op een persconferentie.

'We komen hieruit, maar eerst moeten we ons schrap zetten voor de Britse variant en andere varianten die op ons afkomen', stak Rutte van wal. Het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak, stelt dat een nieuwe golf quasi onvermijdelijk is. 'We moeten die waarschuwing serieus nemen. Iedereen is coronamoe, maar we zijn genoodzaakt om extra maatregelen te nemen.'

De Nederlandse regering wil daarom een avondklok van 20.30 tot 04.30 uur. Dat betekent dat mensen tussen die uren niet zonder geldige reden buiten mogen zijn. De hond aangelijnd uitlaten na 20.30 uur is wel nog mogelijk. 'Dit is een heftige maatregel waar niemand voor staat te juichen', aldus Rutte, die benadrukt dat voor het voorstel wel parlementaire steun nodig is van de Tweede Kamer. Als die instemt, gaat de avondklok een paar dagen in na het kamerdebat, waarschijnlijk dus zaterdag of zondag.

Volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zou een avondklok het reproductiegetal met 8 tot 13 procent kunnen reduceren. De Jonge spreekt in een brief aan de Kamer van 'een zware, maar een heldere maatregel die andere onderdelen van het beleid en de naleving van de maatregelen ondersteunt'. Zo zorgt een avondklok voor minder contacten thuis. Ook kunnen er 'excessen' zoals feestjes achter de voordeur mee worden tegengegaan.

Ook de regels rond bezoek worden aangescherpt. Op dit moment mogen Nederlanders thuis nog twee personen ouder dan 13 jaar ontvangen, maar dat aantal wordt teruggeschroefd naar maximaal één persoon. 'Die maatregel gaat onmiddellijk in', aldus Rutte. Reden is dat de thuissituatie nog steeds een 'belangrijke bron van besmetting' met het coronavirus is. De belangrijkste uitzondering hierop wordt gemaakt voor de mantelzorgers.

Voorts gaat de Nederlandse regering ook maatregelen nemen om nieuwe coronagevallen en -varianten buiten te houden. Op dit moment moet iedereen die naar Nederland wil reizen een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. 'Daar komt nu bij dat alle reizigers uit alle landen vlak voor vertrek naar ons land een sneltest moeten laten doen, het wordt dus een dubbel slot op de deur', aldus Rutte. Daarnaast plant Nederland een quarantaineplicht van tien dagen, maar als na vijf dagen uitwijst dat mensen niet besmet zijn, kan de quarantaine worden ingekort.

Voor deze nieuwe maatregel is een aanpassing van de wet nodig, en dat kan een paar weken duren. Daarom geldt in tussentijd vanaf zaterdag een vluchtverbod voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle Zuid-Amerikaanse landen. Hierop gelden een aantal uitzonderingen: vrachtvluchten, vluchten om medische redenen of verplaatsingen van journalisten en topsporters.

Zakenreizen worden ook verboden. Vanaf aanstaande maandag 25 januari wordt het maximaal aantal mensen dat een begrafenis of crematie mag bijwonen, ingeperkt van honderd naar vijftig. De maatregel moet het aantal contactmomenten tussen mensen verder beperken.

Minster van Volksgezondheid De Jonge gaf ook mee dat mensen die ingeënt worden tegen het coronavirus met het vaccin van Pfizer/BioNTech, hun tweede prik geen drie maar zes weken later zullen krijgen. Door meer tijd te laten tussen de twee prikken, kunnen sneller meer mensen een eerste keer worden ingeënt. Ook helpt de aanpassing volgens De Jonge verspilling tegen te gaan, en hoeft er minder voorraad van het vaccin te worden aangehouden. (Belga)