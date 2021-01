Voor de tweede dag op rij neemt het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen verder toe. Tussen 16 en 22 januari werden gemiddeld 127,4 nieuwe patiënten opgenomen. In vergelijking met de week daarvoor is dat een toename met 5 procent. In de ziekenhuizen liggen nu 1.923 mensen, wat wel nog een daling is, met 1 procent. Op intensive care liggen 338 mensen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen blijft intussen verder dalen, zij het heel gestaag. Tussen 13 en 19 januari waren er dagelijks gemiddeld 1.964 besmettingen, een daling met 4 procent in vergelijking met de week ervoor. Ons land telt nu al 689.271 bevestigde coronabesmettingen.

In alle Vlaamse provincies en Henegouwen zitten de nieuwe besmettingen nu in stijgende lijn. De stijging zit in die provincies onder de 5 procent, enkel in Limburg gaat het om een toename op weekbasis van 12 procent.

Tussen 16 januari en 22 januari werden 892 door het labo bevestigde covid-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 855 verlieten het ziekenhuis. Voor de periode van 13 januari tot 19 januari werden 352 sterfgevallen gerapporteerd; 263 in Vlaanderen, 72 in Wallonië en 17 in Brussel. In dezelfde periode werden gemiddeld 50,3 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 4 procent. In totaal zijn nu al 20.675 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Het reproductiegetal is opnieuw gestegen, tot 1,06. Gedurende de periode van 13 januari tot 19 januari werden er 290.998 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 41.571 testen. De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen bedroeg in dezelfde periode 5,5 procent.

Van 28 december 2020 tot en met 21 januari 2021 zijn in totaal 163.240 dosissen van het covid-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in het register Vaccinnet+. In totaal hebben 162.945 personen (onder wie 105.146 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van het vaccin gekregen. Van hen hebben 295 personen al een tweede dosis gekregen. Dit komt overeen met een vaccinatiegraad voor de eerste vaccindosis van 1,42 procent van de totale Belgische bevolking, 1,77 procent van de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder en van 4,77 procent van de Belgische bevolking van 65 jaar en ouder. (Belga)