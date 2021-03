Vlaams minister-president Jan Jambon heeft goede hoop dat er geen sprake is van een derde golf. Dat zei hij in een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement. "Je ziet dat we vandaag met de cijfers al terug op het punt zitten waar we zeven dagen geleden ook zaten. Als dat zich voortzet denk ik dat we van een opstoot van twee of drie dagen kunnen spreken."

Jambon zei in het parlement dat het vrijdag tot enkele uren voor aanvang van het Overlegcomité de bedoeling was om te versoepelen. "We zaten in de voormiddag samen met de regering. Om 12 uur waren we nog aan het praten over welke versoepelingen we zouden voorstellen. Dan kwam er telefoon van eerste minister Alexander De Croo, zeggende dat de ziekenhuisopnames ineens een onverklaarbare hausse kenden. Toen hebben we, samen met de Waalse minister-president, beslist dat het in die omstandigheden moeilijk was om over versoepelingen te praten."

Maar intussen gaat de grafiek opnieuw de goede kant uit, zei Jambon, die vrijdag opnieuw samenzit met de andere leden van het Overlegcomité. "Vrijdag komt de agenda van vorige week opnieuw aan bod", aldus de minister-president. Er was ook een optie om eerder deze week al te vergaderen, maar dat is niet nodig gebleken.

Een versoepeling die er niet snel zal komen, is het schrappen van de avondklok. "Ikzelf vind de avondklok een drastische maatregel", aldus Jambon. "Maar als we straks naar een opening van de horeca gaan, zal dat altijd met een bepaald sluitingsuur zijn. Dan is het misschien wel verdedigbaar om die avondklok aan te houden, een uur na de sluiting van de horeca." (Belga)