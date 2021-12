Het kernkabinet boog zich maandagochtend over nieuwe steunmaatregelen na de strengere coronaregels. Er lijkt een consensus op komst over een pakket van negen maatregelen, zo is vernomen uit goede bron, maar er is nog geen formeel akkoord. De besprekingen zullen worden voortgezet in een interkabinettenwerkgroep, met name over maatregelen voor de evenementensector. Een globaal akkoord wordt eind deze week verwacht.

Een van de maatregelen waarover consensus bestaat, is de tijdelijke werkloosheid door quarantaine van kinderen, de verlenging van het vaccinatieverlof, het overbruggingsrecht (er blijft discussie over het bedrag), renteloos uitstel van btw en belastingbetaling enz. Het voorstel voor een btw-verlaging naar 6% in de horeca werd tot nu toe niet weerhouden. (Belga)