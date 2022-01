Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne betwijfelt of er een meerderheid kan komen voor de invoering van een vaccinatieplicht in België. Dat heeft hij vrijdag gezegd bij LN24.

De Kamercommissie Volksgezondheid begint volgende week met hoorzittingen over de vaccinatieplicht. Bedoeling is om nog voor de krokusvakantie een debat in de plenaire vergadering te houden. Over de sprekerslijst voor de hoorzittingen is lang gediscussieerd. De keuze op zich was ook opnieuw stof tot discussie.

Volgens federaal minister Vincent Van Quickenborne is zijn partij niet gewonnen voor een verplichte vaccinatie. 'Wij zijn tegen een vaccinatieplicht. Onze partij is een partij van de vrijheid. Kijk bijvoorbeeld naar de omikronvariant. We stellen vast dat die minder dodelijk is dan andere varianten. Is het dan proportioneel om mensen te dwingen om zich te laten vaccineren? Als er elke zes maanden een vaccin nodig is, gaan we de mensen dan verplichten om zich elke zes maanden te laten vaccineren?', vraagt Van Quickenborne zich luidop af.

Volgens Van Quickenborne is de politiek verdeeld over de kwestie. 'Ik denk niet dat er in het parlement een meerderheid kan komen over de verplichting', klonk het nog.