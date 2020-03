'Als Corona een straf zou zijn tegen de Pride, waarom zouden landen als Iran of Saoudi Arabië dan ook getroffen worden?', vraagt Bruno De Lille (Groen) zich af. 'Als God de wereld zo zou willen zuiveren van homoseksualiteit, waarom laat hij dan ook al die anderen ziek worden of verongelukken?'

Het Coronavirus is de straf van God voor de Gay Pride. Dat beweert de Israëlische Rabbi Meir Mazuzin elk geval. Zijn Amerikaanse collega dominee Steven Andrew gaat nog wat verder: God probeert met de corona-epidemie de wereld te zuiveren van LGBTI+ gemeenschappen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat LGBTI+ personen de schuld krijgen van natuurrampen. Vorig jaar linkte Israel Folau, voormalig rugbyspeler en voorganger in de Australische kerk 'The Truth of Jesus Christ Church', de gigantische bosbranden in zijn land aan de invoering van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.

In Indonesië zei de oppositieleider in 2018, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dat Allah de grote aardbeving eerder dat jaar veroorzaakt had omdat het land niet genoeg deed om lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender activiteiten te stoppen.

Corona, bosbranden en aardbevingen: de schuld van de LGBTI+gemeenschap?

Enkele grote orkanen in de Verenigde Staten waren volgens Amerikaanse radicale christenen, dominees en rabbi's zoals Rick Wiles, Jonathan Cahn en Noson Leiter ook een manier van God om zijn woede te tonen over die beweging van seksuele perverselingen (LGBTI+mensen dus) en het openen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.

Dichter bij huis was er in 2014 het UKIP raadslid David Silvester dat de schuld voor de zware stormen en overstromingen in het Verenigd Koninkrijk in de schoenen van de regering probeerde te schuiven. Door het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, had de premier zwaar gezondigd tegen de Bijbel. Dat liet God volgens hem niet zomaar passeren.

En de Italiaanse priester Giovanni Cavalcoli zei in 2016 dat de krachtige aardbeving in Midden-Italië, waarbij honderden mensen stierven, een goddelijke straf was voor de invoering van het samenlevingscontract voor LGBTI personen.

Als je nog wat googelt, dan kan je dit lijstje gegarandeerd langer maken. Het is namelijk van alle tijden.

Dr. Jonas Roelens die meeschreef aan het boek 'Verzwegen verlangen, een geschiedenis van homoseksualiteit in België', gaf op Facebook het volgende citaat mee van een zekere Joos de Damhouder uit 1555: "Ende om dese horrible ende afgriselicke zonden worden den menschen ghesonden hoghere pestilencien, orloghen, eertbevynghe, inondacien ende diere ghelycke meer andere plaeghen..."

Waar je ervan kunt uitgaan dat Joos de Damhouder in de 16de eeuw nog echt geloofde dat God zich zo rechtstreeks met de handel en de wandel van zijn volgelingen zou bezighouden, dan zijn het vandaag gelukkig uitzonderingen die dat doen. Het slaat natuurlijk allemaal nergens op.

Want als Corona een straf zou zijn tegen de Pride, waarom zouden landen als Iran of Saoudi Arabië dan ook getroffen worden? Als God de wereld zo zou willen zuiveren van homoseksualiteit, waarom laat hij dan ook al die anderen ziek worden of verongelukken? Bij mijn weten zijn er geen signalen dat enkel LGBTI+mensen sterven.

Voltaire schreef daar 200 jaar na Joos de Damhouder een gedicht over. Lissabon werd in 1755 getroffen door een aardbeving en een tsunami. Naar schatting 40.000 mensen stierven. En ook toen zagen sommigen daar de hand van God in. Voltaire stelde in zijn gedicht "Poème sur le Désastre de Lisbonne" echter:

(...) Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :

"Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes ?"

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants

Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?

Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices

Que Londres, que Paris, plongés dans les délices :

Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. (...)

(...) Zegt u, bij het zien van zoveel slachtoffers:

"Dit is de wraak van God, hun dood is de prijs voor hun misdaden?"

Welke misdaad, wat voor fout hebben deze kinderen begaan,

die verbrijzeld en bebloed op de borst van hun moeder liggen?

Beging Lissabon, dat niet meer is, meer zonden

dan Londen of Parijs die zich onderdompelen in genot:

Lissabon is verwoest en in Parijs wordt gedanst. (...)

Als God dan al als een soort wreker in actie zou gekomen zijn, waarom gaat hij dan zo willekeurig te werk? Dat past niet echt bij zijn imago van alleswetende en eerlijke rechter, niet?

Bovendien zijn er ook ironische tegenbewijzen: zo overstroomde in Louisiana het huis van Tony Perkins. Tony Perkins is de voorzitter van een anti-LGBTI+ organisatie en claimde eerder dat God natuurrampen veroorzaakt om homo's te straffen.

En in 2016 was er een studie door twee Amerikaanse wetenschappers die voor de VS het verband onderzocht tussen het opduiken van orkanen en de openstelling van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. Dat verband bleek er niet te zijn. Het enige verband dat men vond was dat er beduidend meer orkanen voorkwamen in staten die vaker conservatief Republikeins stemden (maar vanzelfsprekend werden de orkanen niet veroorzaakt door het Republikeins stemgedrag).

Of zouden dat grapjes van Ons-Lieve-Heer zijn? Even laten weten dat mensen beter niet in Zijn plaats de zondvloed afkondigen?

De vraag is bovendien waarom homoseksualiteit plots bovenaan het lijstje met 'te straffen zonden' is terechtgekomen? Als we de Bijbel bekijken dan staat daar niet veel in over homoseksualiteit. Op de meer dan 35.000 verzen gaat het er niet eens 10 keer over. Zelfs in de 10 geboden staat het niet expliciet vermeld. Wel dat je niet mag moorden, geen overspel mag plegen en niet mag stelen. Het lijkt me niet dat die problemen de wereld al uit zijn. En toch komt er geen virus, overstroming of aardbeving om alleen de moordenaars of dieven te straffen.

Eerder lijken de uitspraken van hierboven me te passen in de persoonlijke agenda van degene die ze verkondigen. Zij liggen wakker van die Prides, van de openstelling van het huwelijk en het toenemende respect voor LGBTI+personen. Zij voelen dat hun macht en invloed afneemt en dus proberen ze God voor hun kar te spannen. Het ultieme machtsargument. Gelukkig leven we niet meer in 1555. Als het God, Jahweh of Allah al iets zou kunnen schelen, dan wacht Hij wel tot Hij de eindrekening opmaakt.

Maar wat doen we met dit soort boodschappen? Gaan we er tegenin of is het beter van ze te negeren. Nogal wat mensen zijn geneigd het laatste te doen. De verklaringen lijken zo grotesk dat de meeste mensen zich niet kunnen voorstellen dat iemand ze serieus neemt. Nochtans wordt de Facebookpagina van een Rick Wiles door meer dan 100.000 mensen gevolgd, Tony Perkins is door Trump net benoemd als voorzitter van de U.S. Commission on International Religious Freedom, Israel Folau heeft bijna 160.000 volgers en Zamid Hadiri heeft er maar liefst 1,7 miljoen. Die mensen hebben dus invloed. Echte invloed.

Als we ze geen weerwerk geven, als we ze laten begaan, dan wordt het risico weer wat groter dat mensen hun woorden voor waar gaan aannemen. Zwijgen is instemmen, weet je wel. Wellicht overtuigen we hun volgers niet. Maar misschien zorgen we ervoor dat een aantal twijfelaars niet in hun val lopen. Want eens ze doorkrijgen dat ze LGBTI+mensen met woorden kunnen aanvallen, zonder dat er reactie komt, wie garandeert dan dat ze niet tot daden overgaan, zogenaamde zondaars op hun manier op het 'rechte pad' brengen en hun ideeën voor een LGBTI+vrije wereld in de praktijk omzetten?

Het Coronavirus is de straf van God voor de Gay Pride. Dat beweert de Israëlische Rabbi Meir Mazuzin elk geval. Zijn Amerikaanse collega dominee Steven Andrew gaat nog wat verder: God probeert met de corona-epidemie de wereld te zuiveren van LGBTI+ gemeenschappen.Het is trouwens niet de eerste keer dat LGBTI+ personen de schuld krijgen van natuurrampen. Vorig jaar linkte Israel Folau, voormalig rugbyspeler en voorganger in de Australische kerk 'The Truth of Jesus Christ Church', de gigantische bosbranden in zijn land aan de invoering van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.In Indonesië zei de oppositieleider in 2018, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dat Allah de grote aardbeving eerder dat jaar veroorzaakt had omdat het land niet genoeg deed om lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender activiteiten te stoppen.Enkele grote orkanen in de Verenigde Staten waren volgens Amerikaanse radicale christenen, dominees en rabbi's zoals Rick Wiles, Jonathan Cahn en Noson Leiter ook een manier van God om zijn woede te tonen over die beweging van seksuele perverselingen (LGBTI+mensen dus) en het openen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.Dichter bij huis was er in 2014 het UKIP raadslid David Silvester dat de schuld voor de zware stormen en overstromingen in het Verenigd Koninkrijk in de schoenen van de regering probeerde te schuiven. Door het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, had de premier zwaar gezondigd tegen de Bijbel. Dat liet God volgens hem niet zomaar passeren.En de Italiaanse priester Giovanni Cavalcoli zei in 2016 dat de krachtige aardbeving in Midden-Italië, waarbij honderden mensen stierven, een goddelijke straf was voor de invoering van het samenlevingscontract voor LGBTI personen.Als je nog wat googelt, dan kan je dit lijstje gegarandeerd langer maken. Het is namelijk van alle tijden.Dr. Jonas Roelens die meeschreef aan het boek 'Verzwegen verlangen, een geschiedenis van homoseksualiteit in België', gaf op Facebook het volgende citaat mee van een zekere Joos de Damhouder uit 1555: "Ende om dese horrible ende afgriselicke zonden worden den menschen ghesonden hoghere pestilencien, orloghen, eertbevynghe, inondacien ende diere ghelycke meer andere plaeghen..."Waar je ervan kunt uitgaan dat Joos de Damhouder in de 16de eeuw nog echt geloofde dat God zich zo rechtstreeks met de handel en de wandel van zijn volgelingen zou bezighouden, dan zijn het vandaag gelukkig uitzonderingen die dat doen. Het slaat natuurlijk allemaal nergens op.Want als Corona een straf zou zijn tegen de Pride, waarom zouden landen als Iran of Saoudi Arabië dan ook getroffen worden? Als God de wereld zo zou willen zuiveren van homoseksualiteit, waarom laat hij dan ook al die anderen ziek worden of verongelukken? Bij mijn weten zijn er geen signalen dat enkel LGBTI+mensen sterven. Voltaire schreef daar 200 jaar na Joos de Damhouder een gedicht over. Lissabon werd in 1755 getroffen door een aardbeving en een tsunami. Naar schatting 40.000 mensen stierven. En ook toen zagen sommigen daar de hand van God in. Voltaire stelde in zijn gedicht "Poème sur le Désastre de Lisbonne" echter:(...) Direz-vous, en voyant cet amas de victimes : "Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes ?" Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants Sur le sein maternel écrasés et sanglants ? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices Que Londres, que Paris, plongés dans les délices : Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. (...)(...) Zegt u, bij het zien van zoveel slachtoffers:"Dit is de wraak van God, hun dood is de prijs voor hun misdaden?"Welke misdaad, wat voor fout hebben deze kinderen begaan, die verbrijzeld en bebloed op de borst van hun moeder liggen? Beging Lissabon, dat niet meer is, meer zondendan Londen of Parijs die zich onderdompelen in genot: Lissabon is verwoest en in Parijs wordt gedanst. (...)Als God dan al als een soort wreker in actie zou gekomen zijn, waarom gaat hij dan zo willekeurig te werk? Dat past niet echt bij zijn imago van alleswetende en eerlijke rechter, niet?Bovendien zijn er ook ironische tegenbewijzen: zo overstroomde in Louisiana het huis van Tony Perkins. Tony Perkins is de voorzitter van een anti-LGBTI+ organisatie en claimde eerder dat God natuurrampen veroorzaakt om homo's te straffen.En in 2016 was er een studie door twee Amerikaanse wetenschappers die voor de VS het verband onderzocht tussen het opduiken van orkanen en de openstelling van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. Dat verband bleek er niet te zijn. Het enige verband dat men vond was dat er beduidend meer orkanen voorkwamen in staten die vaker conservatief Republikeins stemden (maar vanzelfsprekend werden de orkanen niet veroorzaakt door het Republikeins stemgedrag).Of zouden dat grapjes van Ons-Lieve-Heer zijn? Even laten weten dat mensen beter niet in Zijn plaats de zondvloed afkondigen?De vraag is bovendien waarom homoseksualiteit plots bovenaan het lijstje met 'te straffen zonden' is terechtgekomen? Als we de Bijbel bekijken dan staat daar niet veel in over homoseksualiteit. Op de meer dan 35.000 verzen gaat het er niet eens 10 keer over. Zelfs in de 10 geboden staat het niet expliciet vermeld. Wel dat je niet mag moorden, geen overspel mag plegen en niet mag stelen. Het lijkt me niet dat die problemen de wereld al uit zijn. En toch komt er geen virus, overstroming of aardbeving om alleen de moordenaars of dieven te straffen.Eerder lijken de uitspraken van hierboven me te passen in de persoonlijke agenda van degene die ze verkondigen. Zij liggen wakker van die Prides, van de openstelling van het huwelijk en het toenemende respect voor LGBTI+personen. Zij voelen dat hun macht en invloed afneemt en dus proberen ze God voor hun kar te spannen. Het ultieme machtsargument. Gelukkig leven we niet meer in 1555. Als het God, Jahweh of Allah al iets zou kunnen schelen, dan wacht Hij wel tot Hij de eindrekening opmaakt.Maar wat doen we met dit soort boodschappen? Gaan we er tegenin of is het beter van ze te negeren. Nogal wat mensen zijn geneigd het laatste te doen. De verklaringen lijken zo grotesk dat de meeste mensen zich niet kunnen voorstellen dat iemand ze serieus neemt. Nochtans wordt de Facebookpagina van een Rick Wiles door meer dan 100.000 mensen gevolgd, Tony Perkins is door Trump net benoemd als voorzitter van de U.S. Commission on International Religious Freedom, Israel Folau heeft bijna 160.000 volgers en Zamid Hadiri heeft er maar liefst 1,7 miljoen. Die mensen hebben dus invloed. Echte invloed. Als we ze geen weerwerk geven, als we ze laten begaan, dan wordt het risico weer wat groter dat mensen hun woorden voor waar gaan aannemen. Zwijgen is instemmen, weet je wel. Wellicht overtuigen we hun volgers niet. Maar misschien zorgen we ervoor dat een aantal twijfelaars niet in hun val lopen. Want eens ze doorkrijgen dat ze LGBTI+mensen met woorden kunnen aanvallen, zonder dat er reactie komt, wie garandeert dan dat ze niet tot daden overgaan, zogenaamde zondaars op hun manier op het 'rechte pad' brengen en hun ideeën voor een LGBTI+vrije wereld in de praktijk omzetten?