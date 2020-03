Knack sprak met vijf Belgen die wonen en werken in het buitenland. Ze vertellen over hun ervaringen met de coronamaatregelen: 'Je mag maar met drie personen tegelijkertijd een winkel binnen.'

Werken in Italië mag nog. Maar je verplaatsen is er steeds strenger geworden, vertelt Gino Roelandt. Samen met zijn vrouw woont hij in het oosten van Italië, dertig kilometer van de Adriatische kust. Daar verhuren ze appartementen aan toeristen. Roelandt: 'Buitenkomen mogen we enkel als we naar de dokter, apotheker of winkel moeten. En met twee tegelijk naar buiten gaan, is verboden.'Italië neemt sociale afstand houden heel serieus. 'Je mag maar met drie personen tegelijkertijd een winkel binnen. De rest moet buiten wachten tot er iemand de winkel verlaat. Je moet wegwerphandschoenen aantrekken en overal staat ontsmettingsgel.'Roelandt houdt zijn hart vast. 'Wij verhuren appartementen aan toeristen. We hebben al annuleringen gekregen, maar nog niet voor reserveringen tijdens het paasverlof. Dat zou rampzalig zijn.'Singapore trad snel en kordaat op tegen het Covid-19-virus. Gelukkig kan Johanna Pickers er genieten van het mooie weer. 'Wij zitten hier vooral buiten in de zon.'Het land bracht snel contacten tussen mensen in kaart. 'Besmette mensen moeten veertien dagen in quarantaine. Daar wordt goed naar geluisterd', zegt Pinckers. 'Mensen zijn hier niet zo ongehoorzaam als in Europa.'Pinckers deelt ook mee dat Aziaten van nature geen kussende en knuffelende mensen zijn. 'En handen schudden, dat wordt hier niet gedaan. Corona of geen corona.'Rob Walbers woont al sinds 2010 in Japan. 'De maatregelen die vorige week in België getroffen werden, werden hier al sinds eind februari toegepast. Events en concerten werden na korte tijd stilgelegd.'De Japanse overheid doet er alles aan om de Olympische Spelen van deze zomer te laten doorgaan, zegt Walbers. 'Het zou een grote economische ramp zijn, mochten ze niet kunnen plaatsvinden Eind april zou er een definitieve beslissing komen.'Thuiswerken verloopt stroef in Japan. 'Werken op het kantoor is hier traditie. Treinen zitten hier 's morgens nog altijd vol. Op straat en zeker in de commerciële buurten is het veel rustiger. In de dure shopping-wijken is er bijna niemand.'Een Belgische flight attendant in Chicago die liever anoniem blijft, klinkt heel teleurgesteld: 'We hebben geen enkel idee hoeveel mensen er ziek zijn. Er gebeuren hier bijna geen tests. Pas toen bekend raakte dat Tom Hanks besmet was en toen de NBA werd lamgelegd, werd Amerika wakker geschud.'Vorige week kondigde Trump aan geen vluchten meer toe te laten in de VS vanuit de Schengenzone. Toch zou de Belgische stewardess afgelopen vrijdag nog naar Amsterdam vliegen, heen en weer. 'We zullen dan gescreend worden. Maar wat dat precies wil zeggen, weet ik niet.' 'In het vliegtuig is alles heel compact. De kans is groot dat ik besmet word. Veel passagiers willen zelfs niet meer bediend worden.'Leentje De Leeuw (44) woont sinds 2010 ook in Chicago en is er stadsgids. 'Voor mijn bedrijf is dit een financiële ramp. Vorig jaar kregen we vijf sterren op TripAdvisor. Dit ging mijn beste seizoen ooit worden.'De Leeuw zegt dat er wellicht veel meer mensen besmet zijn dan de cijfers doen geloven. 'Vrijdag was er één persoon besmet in heel Chicago. Dat moeten er meer zijn. In het centrum alleen al leven er drie miljoen mensen.''Bussen zitten nog altijd stampvol, maar ik ben voorzichtig', vertelt De Leeuw. Ze vreest niet voor haar eigen gezondheid, maar is wel bezorgd om anderen. 'Ik verwacht hier ook Italiaanse toestanden.'