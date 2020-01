SP.A-voorzitter Conner Rousseau heeft op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de verschillende politieke partijen opgeroepen om eindelijk snel werk te maken van een nieuwe federale regering. Hij wil ook het veiligheidsthema hoog op de agenda plaatsen.

Voor de nieuwjaarswensen zakten de militanten af naar Heusden-Zolder, een vroegere mijngemeente in Limburg en de thuisbasis van ondervoorzitter Funda Oru. Twee maanden geleden werd zij samen met de 27-jarige Rousseau door de SP.A-leden verkozen om de partij te leiden.

Solidariteit

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak als voorzitter zei Rousseau dat 2020 het jaar moet worden 'van de strijd om solidariteit weer mainstream te maken'. 'Solidariteit, dat is uw deel doen, maar ook uw deel krijgen. Dat is bijdragen naar vermogen, maar ook krijgen naar noden'.

Volgens Rousseau is er snel een nieuwe regering nodig om de sociale uitdagingen aan te pakken. Hij riep partijen op om hun 'spelletjes' te stoppen.

'Acht maanden na de verkiezingen en meer dan een jaar zonder échte regering en zonder oplossingen? Dan vraag ik mij af wat die politiekers dan denken. Dat al die burn-outs, die te lage lonen en te lage pensioenen, dat dat vanzelf gaat veranderen? Dat een bus of een trein die op tijd rijdt zodat de mensen echt een alternatief hebben voor hun auto zodat we echte eens iets doen aan die ellendige files en aan het klimaat, dat dat wel kan wachten?', klonk het.

De SP.A-voorzitter liet verstaan dat lage emissiezones voor hem enkel kunnen als het openbaar vervoersaanbod voldoende is uitgewerkt.

Rousseau zei ook dat veiligheid voor SP.A een belangrijk thema is. 'De gewone man met een gewone job in een gewone wijk is afhankelijk van een sterke overheid voor zijn veiligheid. Net daarom is veiligheid een links thema. Dat is megalinks zelfs en dus gaan we dat niet meer van ons bord laten eten'.

PS

PS-voorzitter Paul Magnette woonde de nieuwjaarsreceptie van SP.A bij, wat moet aantonen dat de band tussen beide socialistische partijen nog sterk is. Eerder deze week sprak Rousseau op de nieuwjaarsreceptie van de PS.

Magnette verklaarde zondag op RTL-TVi dat hij de piste van een voorlopige regering nog niet begraven heeft, indien het niet mogelijk is een volwaardige regering te vormen. 'Het is vanzelfsprekend beter een echte regering te maken, maar als we geen oplossing vinden, zouden we een regering kunnen vormen voor zes maanden of een jaar, om de dringende sociale noden aan te pakken.'

'Als het helpt ons uit de huidige crisis te halen, dan kunnen we een voorlopige regering maken die beperkt is in tijd en samenstelling', vindt de PS-voorzitter. 'Dat blijft een mogelijkheid. Het is misschien de enige manier om uit de crisis te raken.'

Net als enkele maanden geleden vindt Magnette dat zo'n regering, die zou bestaan uit de partijen van de regering in lopende zaken (liberalen en CD&V) met de socialisten en groenen, zich gedurende zes maanden tot een jaar zou kunnen toespitsen op de sociale en milieunoden. Bij de dringende sociale noden horen volgens Magnette het minimumpensioen van 1500 euro, de verhoging van de uitkeringen en het minimumloon.

Ook moet er voor Magnette dringend een begroting voor dit jaar worden opgesteld. Vandaag draait het land nog steeds op het ritme van het budget van 2018, wat niet zou volstaan.

Het PS-kopstuk herhaalde dat de PS altijd bereid is met de N-VA te praten over inhoud indien de partij van mening verandert over een socialer beleid. 'Maar behalve symbolische uitspraken op hun grote meeting heb ik nog niets gezien'.

Voor de nieuwjaarswensen zakten de militanten af naar Heusden-Zolder, een vroegere mijngemeente in Limburg en de thuisbasis van ondervoorzitter Funda Oru. Twee maanden geleden werd zij samen met de 27-jarige Rousseau door de SP.A-leden verkozen om de partij te leiden. In zijn eerste nieuwjaarstoespraak als voorzitter zei Rousseau dat 2020 het jaar moet worden 'van de strijd om solidariteit weer mainstream te maken'. 'Solidariteit, dat is uw deel doen, maar ook uw deel krijgen. Dat is bijdragen naar vermogen, maar ook krijgen naar noden'. Volgens Rousseau is er snel een nieuwe regering nodig om de sociale uitdagingen aan te pakken. Hij riep partijen op om hun 'spelletjes' te stoppen. 'Acht maanden na de verkiezingen en meer dan een jaar zonder échte regering en zonder oplossingen? Dan vraag ik mij af wat die politiekers dan denken. Dat al die burn-outs, die te lage lonen en te lage pensioenen, dat dat vanzelf gaat veranderen? Dat een bus of een trein die op tijd rijdt zodat de mensen echt een alternatief hebben voor hun auto zodat we echte eens iets doen aan die ellendige files en aan het klimaat, dat dat wel kan wachten?', klonk het.De SP.A-voorzitter liet verstaan dat lage emissiezones voor hem enkel kunnen als het openbaar vervoersaanbod voldoende is uitgewerkt. Rousseau zei ook dat veiligheid voor SP.A een belangrijk thema is. 'De gewone man met een gewone job in een gewone wijk is afhankelijk van een sterke overheid voor zijn veiligheid. Net daarom is veiligheid een links thema. Dat is megalinks zelfs en dus gaan we dat niet meer van ons bord laten eten'. PS-voorzitter Paul Magnette woonde de nieuwjaarsreceptie van SP.A bij, wat moet aantonen dat de band tussen beide socialistische partijen nog sterk is. Eerder deze week sprak Rousseau op de nieuwjaarsreceptie van de PS. Magnette verklaarde zondag op RTL-TVi dat hij de piste van een voorlopige regering nog niet begraven heeft, indien het niet mogelijk is een volwaardige regering te vormen. 'Het is vanzelfsprekend beter een echte regering te maken, maar als we geen oplossing vinden, zouden we een regering kunnen vormen voor zes maanden of een jaar, om de dringende sociale noden aan te pakken.''Als het helpt ons uit de huidige crisis te halen, dan kunnen we een voorlopige regering maken die beperkt is in tijd en samenstelling', vindt de PS-voorzitter. 'Dat blijft een mogelijkheid. Het is misschien de enige manier om uit de crisis te raken.' Net als enkele maanden geleden vindt Magnette dat zo'n regering, die zou bestaan uit de partijen van de regering in lopende zaken (liberalen en CD&V) met de socialisten en groenen, zich gedurende zes maanden tot een jaar zou kunnen toespitsen op de sociale en milieunoden. Bij de dringende sociale noden horen volgens Magnette het minimumpensioen van 1500 euro, de verhoging van de uitkeringen en het minimumloon. Ook moet er voor Magnette dringend een begroting voor dit jaar worden opgesteld. Vandaag draait het land nog steeds op het ritme van het budget van 2018, wat niet zou volstaan. Het PS-kopstuk herhaalde dat de PS altijd bereid is met de N-VA te praten over inhoud indien de partij van mening verandert over een socialer beleid. 'Maar behalve symbolische uitspraken op hun grote meeting heb ik nog niets gezien'.