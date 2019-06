De 26-jarige Conner Rousseau is na zijn eerste verkiezingen al direct fractieleider van de SP.A in het Vlaams Parlement. Toch had hij een slecht gevoel na de verkiezingen, vertelt hij in een interview met De Zondag: 'Mijn partij heeft barslecht gescoord en tegelijk heeft Vlaams Belang goed gescoord. Dan kan je niet tevreden zijn.'

Volgens Rousseau kampt de SP.A met een gebrek aan geloofwaardigheid. 'Ik geloof níet dat achttien procent van de Vlamingen racistisch is', zegt hij over de score van Vlaams Belang. 'Ik geloof wél dat er en verkeerd beeld bestaat over nieuwkomers. Veel mensen denken dat zij alles in hun schoot geworpen krijgen. Dat is niet zo.'

Desalniettemin moet de SP.A 'scherpere taal' spreken over migratie, aldus Rousseau tegen De Zondag. 'Wat stoot tegen de borst? Dat iemand niet werkt en de taal niet spreekt, maar toch een uitkering krijgt. Dat werkt in op het rechtvaardigheidsgevoel', zegt hij. 'Ik ben daarom voor bindende uitspraken. Wie een uitkering krijgt, moet de taal leren en werk zoeken. Alleen zo kunnen we dat beeld bijstellen. Dat moet onze boodschap zijn.'

De moeder van Rousseau was senator voor SP.A, terwijl zijn vader namens de partij gemeenteraadslid is in Nieuwpoort. 'Dus ja, nu gaat iedereen denken dat ik een stamboomsocialist ben', verzucht het jonge parlementslid. 'Ik heb niets cadeau gekregen. Ik ben geen fractieleider geworden omdat mijn ma senator geweest is. Zij heeft vandaag, met alle respect, niets te zeggen in de partij.'

Rousseau sluit niet uit dat hij zich kandidaat zal stellen om John Crombez op te volgen als partijvoorzitter. 'Maar ik weet niet of nu het juiste moment is', zegt hij wel. 'Ik heb net een nieuwe job, hè. Fractieleider is een grote uitdaging.'