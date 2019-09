De Vlaamse socialisten hebben barslechte verkiezingen achter de rug. Van een te duchten partij met degelijke, sociale bestuurders blijft niets over. Een schone lei en een nieuwe aanpak zijn de enige optie. Van die operatie is Conner Rousseau het gezicht.

26 jaar. De voorbije dagen was de jeugdige leeftijd van Conner Rousseau, kandidaat-voorzitter van de SP.A, hét punt waar het debat om draaide. Sinds de voorbije verkiezingscampagne heeft de partij erg haar best gedaan om Rousseau naar voren te schuiven en zijn naam te lanceren in politiek geïnteresseerd Vlaanderen.

...