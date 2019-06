Er zijn minstens drie kandidaten voor de post van Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Naast huidig fractieleider Björn Rzoska hebben zeker ook Imade Annouri en Elisabeth Meuleman zich kandidaat gesteld. Volgende maandag hakt de fractie de knoop door.

Met de installatievergadering van het Vlaams Parlement in zicht is Groen voorlopig nog de enige van de zeven partijen zonder aangeduide fractieleider. De veertien leden van de nieuwe Groen-fractie hadden tot vrijdag de tijd om zich kandidaat te stellen voor die post. Maandag wordt dan op een fractievergadering beslist wie het wordt. Volgens verschillende bronnen zijn er minstens drie kandidaten voor de job.

Naast Björn Rzoska, die de afgelopen jaren al de Groen-fractie aanstuurde, hebben ook Elisabeth Meuleman en Imade Annouri zich naar verluidt kandidaat gesteld. De 43-jarige Meuleman begint aan haar derde legislatuur in het Vlaamse halfrond. De Oost-Vlaamse is de onderwijsspecialiste voor haar partij. Voor Imade Annouri is het zijn tweede mandaat in het parlement. De 35-jarige Antwerpenaar werkte de voorbije jaren onder meer rond de thema's arbeidsmarktbeleid, gokreclame en de bestrijding van gewelddadige radicalisering en van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Geen van de betrokken kandidaten wil voorlopig commentaar geven en ook op het hoofdkwartier houdt men de lippen op elkaar.