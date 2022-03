Vanaf komende maandag 7 maart schakelt de coronabarometer over naar code geel, en gaan bijgevolg een nieuwe reeks versoepelingen in.

Dat heeft het Overlegcomité beslist, melden verschillende bronnen. De persconferentie vindt plaats om 16 uur, laat de woordvoerder van eerste minister Alexander De Croo weten op Twitter.

Bij code geel verdwijnt de coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) in de schuif en vervallen de capaciteitsbeperkingen bij evenementen. Ook de mondmaskerplicht valt weg, behalve in het openbaar vervoer en in zorginstellingen.

Coronasituatie

Op de wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag dat de coronasituatie gunstig blijft evolueren.

'Alle coronacijfers gaan nog steeds in dalende lijn, behalve bij de twintigers in Vlaanderen, waar we nog steeds een lichte stijging opmerken. Mede hierdoor zet de daling van de besmettingen zich minder snel door dan de voorbije weken. Dat vertaalt zich in een lichte stijging van de R-waarde (het reproductiegetal, red.). De R-waarde blijft evenwel ruim onder 1, wat betekent dat de epidemie krimpt.'

Het reproductiegetal bevindt zich op 0,818, vergeleken met 0,740 de week voordien. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 6.011 nieuwe coronabesmettingen geteld, een daling met 27 procent ten opzichte van de week daarvoor.

'Door de recente en de toekomstige versoepelingen is het wel mogelijk dat de besmettingen verder minder snel zullen dalen en uiteindelijk mogelijk opnieuw zullen stijgen, zoals we nu reeds opmerken bij twintigers in bepaalde Vlaamse provincies', zegt Van Gucht.

'Door de grote mate van immuniteit onder de bevolking verwachten we echter niet dat dat in de komende weken of maanden tot nieuwe problemen in de zorg zal leiden.'

Het aantal ziekenhuisopnames daalt met 27 procent: de voorbije week werden gemiddeld 131,7 covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het Nationaal Crisiscentrum verwacht dat we tegen 20 maart onder 65 ziekenhuisopnames duiken. 'Tegen dan kunnen we dus aan beide voorwaarden voor code geel voldoen', zegt Van Gucht.

Ook huisartsen geven aan dat het de goede kant op gaat. 'Slechts een klein deel van de huisartsen, meer bepaald 13 procent, meldt nog een zware tot zeer zware belasting. Verleden week bedroeg dat nog 23 procent en de weken daarvoor is dat zelfs hoger geweest dan 70 procent', zegt Van Gucht.

