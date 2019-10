Europees Parlementslid Cindy Franssen (43) en schepen in Geel Griet Smaers (42) zijn door de algemene vergadering van CD&V aangesteld als interim-voorzitters van de partij.

De twee, die reeds ondervoorzitter waren, worden belast met de dagelijkse leiding van de partij, de start van de uitvoering van de aanbevelingen van de 'groep van 12' (de zogenaamde 12 apostelen) en de organisatie van de voorzittersverkiezingen. Dat heeft CD&V dinsdagavond beslist op zijn algemene vergadering.

Nu Wouter Beke geen kandidaat is om zichzelf op te volgen als voorzitter van de Vlaamse christendemocraten, moet de partij op zoek naar een nieuwe kopman of -vrouw. Verschillende namen doen de ronde, van Kamerlid Hendrik Bogaert en minister van Defensie Pieter De Crem, over jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem, tot burgemeester van Roeselare Kris Declercq. Hilde Crevits werd vorige week opnieuw Vlaams minister en past dus voor de job.

Op zijn algemene vergadering heeft CD&V dinsdag de procedure goedgekeurd voor de verkiezing van een nieuwe algemeen voorzitter, maar ook van een voorzitter van de CD&V-senioren en zes provinciale/hoofdstedelijke voorzitters. CD&V'ers die zich kandidaat willen stellen om Beke op te volgen, hebben daarvoor tot 21 oktober de tijd. De stemming, tussen 28 oktober en 17 november, gebeurt online of per brief.

Op 18 november worden de resultaten bekendgemaakt. Als geen van de kandidaten de vereiste 50 procent van de stemmen haalt, volgt tussen 20 november en 5 december een nieuwe stemronde met de twee best gerangschikte kandidaten. De resultaten van die tweede ronde worden op vrijdag 6 december bekendgemaakt.

In afwachting van de verkiezing van een nieuwe voorzitter nemen Cindy Franssen en Griet Smaers dus de honneurs waar. De twee vormden reeds eerder een tandem, zegt CD&V in een mededeling, onder andere bij het Innesto-vernieuwingscongres in 2013. Franssen en Smaers maakten ook allebei deel uit van de '12 apostelen'.

Een van de aanbevelingen van hun verkiezingsrapport is precies de verkiezing van een nieuwe voorzitter tegen ten laatste midden december 2019.