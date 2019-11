Christophe Busch neemt ontslag als algemeen directeur van Kazerne Dossin, het Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen. Als reden klinkt het dat het bestuur 'de ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde'.

Christophe Busch, criminoloog en master in Genocide Studies, werd in 2012 operationeel directeur van Kazerne Dossin, het Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen. In 2016 werd hij algemeen directeur. Dat mandaat legt hij nu neer, laat hij weten in een bericht.

Hij schrijft sinds 2012 te hebben gevochten om 'dialoog aan te gaan en geen thema, gesprek of mens te schuwen om dit moeilijke proces ( het verwerken van de oorlogsgeschiedenis, red)recht aan te kijken.'

'Helaas moest ik vaststellen dat het bestuur van de organisate deze ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde. Dit frequent in een communicatiestijl die niet langer te verzoenen is met mijn visie op leiderschap. Als eerste tracht je dit systeem constructief om te buigen, als laatste kom je terecht bij je eigen ethiek en moet je handelen.'

Daarom neemt Busch ontslag, 'met spijt' en 'grote dankbaarheid voor zoveel boeiende mensen, zoveel schitterende projecten en ook zoveel resultaten'.

Pas opende in Kazerne Dossin de tentoonstelling Auschwitz.Camp, waarvan Busch de co-curator is. Daarover gaven Busch en co-curator Hans Citroen vorige week een interview in Knack.