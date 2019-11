Uroloog Bo Coolsaet kreeg dinsdag vier jaar cel voor aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Advocaat Christine Mussche, die het slachtoffer verdedigde, heeft het over 'een striemend vonnis over uiterst laakbare praktijken'.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft uroloog Bo Coolsaet dinsdag veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Coolsaet krijgt vier jaar cel, de helft met uitstel. Hij wordt ook tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Parketmagistrate Kim De Laet had eerst buitenvervolgingstelling gevraagd en nadien ook de vrijspraak geëist. Advocaat Christine Mussche, die het slachtoffer verdedigde, heeft het over 'een striemend vonnis over de uiterst laakbare praktijken van dokter Coolsaet'.

