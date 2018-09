Choreografen tonen solidariteit na zaak-Fabre: 'We zullen niet meer de andere kant opkijken'

'We moeten erkennen dat we deel zijn geweest van een systeem, met plekken die verwerpelijk gedrag stilzwijgend toegelaten en zelfs mee mogelijk gemaakt hebben. Wij excuseren ons voor elk moment dat we er niet in geslaagd zijn om solidariteit te betonen met collega's die in dit systeem minder macht en/of privilege genieten. Wij zullen niet meer de andere kant opkijken', schrijft een groep van choreografen die in België werkzaam zijn in een open brief die Rekto:verso heeft publiceerd.

Ze reageren daarmee op de open brief die vorige week gepubliceerd werd, en waarbij de gang van zaken bij Troubleyn, het gezelschap van kunstenaar en theatermaker Jan Fabre, werd aangeklaagd.

'Wij zullen een collectieve inspanning doen voor een gezond arbeidsklimaat in de podiumkunsten. Als individuele kunstenaars roepen wij de kunstorganisaties op om ons in deze intenties te steunen, omdat zij vaak in minder precaire omstandigheden werken. En we roepen andere arbeidsmilieus in België en daarbuiten op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.'

De oproep werd onder meer ondertekend door Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui, Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey en Jan Martens.