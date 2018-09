Charles Michel waarschuwt voor einde van Schengenzone

Migratie was woensdagavond de hoofdbrok van het diner. Er werd geen vooruitgang geboekt bij de verschillende dossiers die (soms al jaren) geblokkeerd zitten, maar de staatshoofden en regeringsleiders kregen wel de kans hun gedacht te zeggen.

Premier Michel gaf aan zijn collega's het signaal dat het weigeren van solidariteit op termijn de Schengenzone in gevaar brengt, zo verklaarde hij vanochtend. Met name in de Visegradlanden (Hongarije, Polen, Slovakije, Tsjechië) is er al jaren weinig tot geen animo om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen, tot grote frustratie van de andere lidstaten.

Tijdens het diner bespraken de leiders de mogelijkheid om van de lidstaten die onder die solidariteit willen uitkomen, een financiële bijdrage te vragen. Maar onder meer de Luxemburgse premier Xavier Bettel stoort zich aan de richting die het debat uitgaat. "We staan hier niet op de markt. We praten over mensen, niet over tapijten of andere goederen", ventileerde hij zijn ongenoegen.

Michel toonde zich bijzonder scherp voor de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini en de Hongaarse premier Viktor Orban. 'Hun partnerschap is schizofreen en hypocriet', zei Michel. 'Salvini vraagt voortdurend om solidariteit, maar Orban is steeds de eerste om die af te wijzen. Zij hebben er duidelijk voor gekozen om het migratiedossier te instrumentaliseren, niet om het op te lossen.'