CD&V ‘verbaasd om dogmatisme van Ecolo’ rond moderne kerncentrales

Regeringspartij CD&V verwijt coalitiepartner Ecolo “misplaatst dogmatisme” op vlak van kernenergie. De christendemocraten reageren daarmee op het verzet van de Franstalige groenen tegen kleine modulaire kernreactoren, SMR’s in het jargon.

De federale regering besloot vorig jaar om 100 miljoen euro vrij te maken zodat het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN kan deelnemen aan internationaal onderzoek naar de nieuwste generatie SMR’s of ‘small modular reactors’. Die kernreactoren zouden kleiner, flexibeler, goedkoper, properder en veiliger moeten zijn dan de huidige kerncentrales.

Hoewel hij die regeringsbeslissing verdedigde, liet Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet zich maandagochtend in een interview met Bel RTL wel kritisch uit over de kleine modulaire reactoren. “We doen op geen enkele manier afstand van ons manifest”, verwees hij naar de ambitie van de partij om tegen 2050 uitsluitend nog op hernieuwbare energiebronnen een beroep te doen. Hij wees er onder meer op dat de nieuwste generatie SMR’s wellicht niet klaar is voor 2045, en ‘die tijd hebben we niet’.

CD&V, dat net als de liberale regeringspartijen Open VLD en MR wel een grote voorstander is van SMR’s, noemt die houding ‘dogmatisch’. ‘Strategische autonomie is ‘key’ op vlak van energie binnen een Europese context. SMR’s kunnen ons daarbij helpen’, zegt Kamerlid Leen Dierick. ‘Investeren in de bouw van kleine modulaire kernreactoren in combinatie met meer hernieuwbare energie is verstandig en groen beleid. Wie dat op voorhand afdoet als bezigheidstherapie of als compleet nutteloos, louter en alleen uit een misplaatst en ongefundeerd dogmatisme, speelt met onze bevoorradingszekerheid en ook met de elektriciteitsfactuur van de mensen.’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert benadrukte op Twitter al dat de overheid hoe dan ook 100 mijloen euro investeert in het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe SMR’s. “Dat is afgesproken en zullen we doen”. Hij noemt het verzet van Nollet ook “vreemd”, want “SMR’s zijn net compatibeler met hernieuwbare energie”.

Volgens N-VA-Kamerlid Bert Wollants ‘maken de dogma’s bij de Franstalige groenen het onmogelijk voor de regering om nog degelijke beslissingen te nemen’. ‘Ecolo/Groen leek te doen alsof men technologieneutraal elke energiebron zou beoordelen op de sterktes en zwaktes, maar nu blijkt toch klaar en duidelijk dat men opnieuw een anti-kernenergiebeleid wil gaan voeren. We weten ook meteen waarom Doel 4 en en Tihange 3 niet met 20 jaar verlengd worden: Ecolo stelde gewoon haar veto.’