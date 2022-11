CD&V en Open VLD: ‘Canon mag geen politiek instrument worden’

De Vlaamse canon mag geen politiek instrument worden. Daarvoor waarschuwen CD&V en Open VLD, na een kritische pamflet van Vlaamse historici. Ze wijzen er wel op dat niemand voorlopig zicht heeft op wat er in de teksten zal staan.

Bij haar start in 2019 kondigde de Vlaamse regering aan dat ze werk wilde maken van een Vlaamse ­canon, een lijst van historische ­ankerpunten die Vlaanderen ­hebben gevormd. De canon wordt niet ­alleen de leidraad voor het geschiedenisonderwijs, maar ook een ­verplicht onderdeel voor de inburgerende nieuwkomers.

De lanceringsdatum is gepland in het voorjaar van 2023, maar nog voor de canon er is, oordelen Vlaamse historici in een lijvig pamflet vernietigend over het initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De auteurs – Jo Tollebeek (KU Leuven), Marc Boone (UGent) en Karel Van Nieuwen­huyse (KU Leuven) – gingen daarbij niet over een nacht ijs. Ze ­kregen de steun van vooraanstaande historici aan alle Vlaamse ­universiteiten.

‘De canon mag geen politiek instrument worden’, zegt Loes Vandromme, die het dossier opvolgt voor CD&V. ‘Het moet de bedoeling zijn dat leerlingen via verschillende vensters onze geschiedenis leren kennen. Het is vooral belangrijk dat er aan gemeenschapsvorming wordt gedaan en dat is meerlagig.’

‘Ik ben altijd een koele minnaar geweest van het initiatief’, zegt Jean-Jacques De Gucht van Open VLD. ‘Als het een korte inleiding is tot waar we vandaan komen, heb ik daar weinig problemen mee. Maar als er een risico is op de zaken waarvoor vandaag wordt gewaarschuwd, moeten we het herbekijken.’

Volgens De Gucht komt het bovendien nog steeds aan de onderwijsverstrekkers en de leerkrachten toe om te beslissen wat ze met de canon zullen doen. ‘De canon gaat niet bepalen wat de eindtermen zijn, noch wat de onderwijzers moeten geven’, zegt hij.

CD&V en Open VLD willen het document grondig bestuderen eenmaal het is opgeleverd, volgend jaar. ‘Er moet bijvoorbeeld een goed historisch referentiekader worden aangeboden’, zegt Vandromme. ‘Je kan niet over de geschiedenis van Vlaanderen spreken zonder het te hebben over de Nederlanden of het ontstaan van België.’

‘We zullen het beoordelen als het er ligt’, zegt De Gucht. ‘Andere wetenschappers zullen zich op dat moment ook over het document moeten uitspreken en duidelijk maken of ze al dan niet akkoord gaan.’