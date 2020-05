CD&V wil conversiepraktijken voor holebi's verbieden. Kamerlid Sammy Mahdi en minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle dienen daarvoor samen een voorstel in.

Conversiepraktijken zijn zaken als rituele reinigingen, gebedsgenezingen of zelfs folteringen met de bedoeling om de seksuele geaardheid of de genderexpressie van mensen te onderdrukken of veranderen, bijvoorbeeld in extreem religieuze kringen.

CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi en minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle willen een gezamenlijk voorstel indienen om dat soort praktijken te verbieden, kondigen ze aan naar aanleiding van de internationale dag tegen homo- en transfobie op 17 mei. Ze herwerken daarvoor een eerder initiatief van N-VA-politica Zuhal Demir. "Conversiepraktijken staan haaks op een warme, tolerante samenleving waarin mensen in vrijheid hun geaardheid kunnen beleven", aldus Mahdi. "Ze verwoesten levens en veroorzaken levenslange trauma's."

Duitsland verbood conversiepraktijken vorige week nog. Eerder deden ook Malta, Spanje en Zwitserland dat.

