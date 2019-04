CD&V legt erkenning van boeddhisme en hindoeïsme op tafel

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Bij de volgende regeringsonderhandelingen wordt er best nagedacht over de erkenning van het boeddhisme en het hindoeïsme. Dat zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die twee wetsvoorstellen in die zin heeft ingediend. 'Vanaf je erediensten subsidieert, kan je meer controle uitoefenen.'

Inwijding van een boeddhistische tempel in Tihange, Huy, op 24 mei 2012.