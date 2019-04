Zoals verwacht wordt Hilde Crevits de CD&V-kandidaat om de Vlaamse regering te leiden.

Zoals eerder door verscheidene media al werd gesuggereerd, schuift CD&V Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits uitdrukkelijk naar voren als centraal boegbeeld van de campagne én als kandidaat-minister-president voor de Vlaamse regering. 'Als dat lukt, is ze meteen de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. 'Een kans om geschiedenis te schrijven", aldus voorzitter Beke zondag tijdens het CD&V-partijcongres in Genk. Crevits wordt de grote uitdager van Bart De Wever (N-VA), die eerder al bekendmaakte dat hij minister-president van de Vlaamse regering wil worden.

Crevits is naar eigen zeggen klaar voor die opdracht. 'Ik ben meer dan 10 jaar minister geweest en wil nu graag de krachten bundelen', klonk het kort voor aanvang van het congres.

In een reactie aan VRT NWS in het kader van de Antwerpse 10 Miles sprak De Wever opmerkelijk lovend over zijn nieuwe uitdager. 'Dit is een goede keuze van CD&V. Ze is een zeer bekwame politica, de beste van het pak. Of ze een goede minister-president zou zijn? Als ik het niet ben, dan wel', aldus De Wever.

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei zetten alle partijen hun inhoudelijke prioriteiten en hun boegbeelden in de etalage. Na Open VLD zaterdag in Mechelen was het zondag de beurt aan CD&V in Genk. Voorzitter Wouter Beke plaatst zijn partij pal in het midden van het politieke speelveld met het thema levenskwaliteit en mikt daarbij op de 'stilzwijgende meerderheid'. 'Die Vlamingen die de strijd tussen links en rechts doodmoe zijn, diegenen die het wij-zij denken, het angst aanjagen verfoeien. Die de onredelijke voorstellen, de onbetaalbare plannen, niet meer geloven', aldus Beke.

'Pensioengarantie'

Kandidaat-minister-president Crevits werd op het congres zelf getrakteerd op een staande ovatie en mocht de slotspeech geven. De 'leading lady' van de christendemocraten zette daarbij de prioriteiten voor haar en haar partij op een rij, van 240.000 extra jobs tot 3.500 kilometer extra fietspaden en bijkomende investeringen in onderwijs en gezondheidszorg. Allemaal punten uit het verkiezingsprogramma dat zondag unaniem werd goedgekeurd door de leden.

In dat programma schuift CD&V ook een 'pensioengarantie' naar voren 'Wij vinden dat iedereen na een leven hard werken zeker 1.500 euro pensioen moet krijgen voor zijn oude dag', aldus Crevits. Het gaat niet om een verhoging van de wettelijke minimumpensioenen tot 1.500 euro, zoals sommige andere partijen voorstellen, maar om een combinatie van de wettelijke pensioenen en een veralgemeend aanvullend pensioen via de werkgever. Op die manier moet elke Vlaming na een volledige loopbaan recht hebben op een totaalpensioen van minstens 1.500 euro.

Volgens Open VLD is dat CD&V-pensioenvoorstel een kopie van het liberale voorstel. In het 'blauwe groeiplan' van de Vlaamse liberalen staat een gelijkaardig voorstel om te zorgen voor een minimumpensioen van 1.500 euro door de combinatie van het wettelijke pensioen en de tweede pijler. 'Maar we vinden het uiteraard positief dat CD&V en N-VA ideeën uit ons blauw groeiplan steunen', klinkt het bij de liberalen.