De CD&V schuift gewezen senaatsvoorzitster Sabine de Bethune naar voor als eerste kandidaat voor de voordracht als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Dat meldt de partij donderdag.

Vrijdag beslist de Senaat over de voordrachten van de opvolger van oud-CD&V-parlementslid Trees Merckx-Van Goey als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Het Hof is samengesteld uit zes ervaren juristen en zes oud-politici. Voor de kandidatuur in kwestie gaat het om één van de zes rechters met een politieke achtergrond, waarbij minstens vijf jaar parlementaire ervaring vereist is. De CD&V voegde daar ook een juridische achtergrond als voorwaarde aan toe.

Zowel Senaatsfractieleidster Sabine de Bethune als Vlaams parlementslid en gewezen Vlaams minister Joke Schauvliege dienden hun kandidatuur in. De Senaat moet overigens twee kandidaten voordragen.

'CD&V heeft in onderling overleg met beide kandidaten beslist om Sabine de Bethune naar voor te schuiven als eerste kandidaat', kondigt de partij donderdagnamiddag aan.

'De keuze voor de Bethune komt er na haar jarenlange inzet voor mensenrechten, en dan vooral voor de rechten van vrouwen en meisjes, zowel bij ons als elders in de wereld', stelt CD&V. 'Tevens was ze als senaatsvoorzitster sterk betrokken bij de zesde staatshervorming en de hervorming van de Senaat'.

De partij voegt er nog aan toe dat Joke Schauvliege een sterk mandaat van de Oost-Vlaamse kiezer gekregen heeft en haar rol als Vlaams volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement zal verderzetten.

Sabine de Bethune is 62 en zetelt sinds 1995 in de Senaat. Van 2011 tot 2014 zat ze de Hoge Vergadering voor. Van 1989 tot 2003 was ze ook voorzitster van Vrouw & Maatschappij, een beweging binnen CD&V.

De geheime stemming over de voordracht van de Bethune vindt vrijdag vanaf 12 uur plaats. Op de stembrief prijkt zij op de eerste plaats, Joke Schauvliege op de tweede plaats.

