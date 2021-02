Meerderheidspartijen Groen en CD&V zijn bereid de partijfinanciering onder de loep te nemen en ook te verminderen. Dat hebben Kamerleden Franky Demon (CD&V) en Wouter De Vriendt (Groen) gezegd in De Zevende Dag.

De berichten over het 'lanceringsgeld' dat Sihame El Kaouakibi in 2019 van Open VLD heeft gekregen, hebben de voorbije dagen niet alleen de discussie over de witte konijnen in de politiek doen oplaaien, maar ook de discussie over de partijfinanciering.

Krijgen de politieke partijen in ons land te veel middelen?

Zowel Wouter De Vriendt (Groen) als Franky Demon (CD&V) zeggen dat hun partijen geen witte konijnen 'kopen'. 'Bij ons gebeurt dat niet. Wij gaan daar op een soberdere manier mee om', aldus De Vriendt. 'Wij hebben nooit witte konijnen gekocht', aldus ook Demon. Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, spreekt ook tegen dat Kamerlid Dries Van Langenhove geld van de partij heeft gekregen. 'Dat is een leugen. Hij heeft 0 euro gekregen van Vlaams Belang, niet in cash en niet op een rekening van een of andere vennootschap', aldus Janssens.

Wat de partijfinanciering betreft, stelt PVDA voor om de partijdotaties te halveren van 72 miljoen euro naar 36 miljoen euro. 'Belgische partijen krijgen vier keer meer middelen dan Nederlandse', zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. Over een halvering spreken CD&V en Groen zich niet uit, maar beide partijen willen de huidige partijfinanciering wel onder de loep nemen en verminderen.

Op welke manier er precies aan de financiering moet gesleuteld worden, is nog onderwerp van debat. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt heeft nog een ander voorstel. Hij wil de uitgaven van partijen aan sociale media 'aan banden leggen'. 'Die uitgaven zijn nu niet gereglementeerd. Partijen spenderen miljoenen aan propaganda en ook "hate speech". Laat ons dat gaan reglementeren', aldus De Vriendt.

Chris Janssens (Vlaams Belang) heeft kritiek op die piste. Hij spreekt van 'censuur' en meent dat De Vriendt 'jaloers is op het succes van Vlaams Belang op sociale media'.

De berichten over het 'lanceringsgeld' dat Sihame El Kaouakibi in 2019 van Open VLD heeft gekregen, hebben de voorbije dagen niet alleen de discussie over de witte konijnen in de politiek doen oplaaien, maar ook de discussie over de partijfinanciering. Krijgen de politieke partijen in ons land te veel middelen? Zowel Wouter De Vriendt (Groen) als Franky Demon (CD&V) zeggen dat hun partijen geen witte konijnen 'kopen'. 'Bij ons gebeurt dat niet. Wij gaan daar op een soberdere manier mee om', aldus De Vriendt. 'Wij hebben nooit witte konijnen gekocht', aldus ook Demon. Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, spreekt ook tegen dat Kamerlid Dries Van Langenhove geld van de partij heeft gekregen. 'Dat is een leugen. Hij heeft 0 euro gekregen van Vlaams Belang, niet in cash en niet op een rekening van een of andere vennootschap', aldus Janssens. Wat de partijfinanciering betreft, stelt PVDA voor om de partijdotaties te halveren van 72 miljoen euro naar 36 miljoen euro. 'Belgische partijen krijgen vier keer meer middelen dan Nederlandse', zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. Over een halvering spreken CD&V en Groen zich niet uit, maar beide partijen willen de huidige partijfinanciering wel onder de loep nemen en verminderen. Op welke manier er precies aan de financiering moet gesleuteld worden, is nog onderwerp van debat. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt heeft nog een ander voorstel. Hij wil de uitgaven van partijen aan sociale media 'aan banden leggen'. 'Die uitgaven zijn nu niet gereglementeerd. Partijen spenderen miljoenen aan propaganda en ook "hate speech". Laat ons dat gaan reglementeren', aldus De Vriendt. Chris Janssens (Vlaams Belang) heeft kritiek op die piste. Hij spreekt van 'censuur' en meent dat De Vriendt 'jaloers is op het succes van Vlaams Belang op sociale media'.