Cathérine Moureaux over rellen Molenbeek: 'Wel voldoende agenten aanwezig'

Er is 'voldoende gepland', zegt ze dinsdag aan de VRT, in een reactie op de kritiek van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op de aanpak van de rellen in Molenbeek en andere Brusselse gemeenten.

De Crem stelt zich vragen bij de planning van de politie. Hij pleit ook voor de eenmaking van de Brusselse politiezones.

Molenbeeks burgemeester Moureaux ontkent in een gesprek in Terzake dat er onvoldoende agenten aanwezig zouden zijn geweest of dat er onvoldoende gepland was. Tijdens de oudejaarsnacht waren er 80 agenten aanwezig, zegt ze. 'Twee jaar geleden was dat nog 46 agenten. Nu zijn dat er al veel meer.'

De interventie heeft in totaal 31 minuten geduurd. 'Dat was snel, want er waren meer dan 200 jongeren op het plein.'

Wat de politiezone Brussel-West betreft, vindt Moureaux dat de financiering opgetrokken moet worden. 'Nu hebben wij slechts 60 euro per inwoner voor onze politiezone, waar het gemiddelde in België 96 euro is.'

Ze wil een afspraak maken met minister De Crem om daarover te praten. 'Als wij 50.000 meer inwoners hebben dan de tijd waarin deze normen zijn vastgelegd, dan hebben we meer agenten nodig. Dat is mijn eerste prioriteit.'

Eerder dinsdag besliste het gemeentebestuur van Molenbeek om zich burgerlijke partij te stellen tegen de vandalen die tijdens oudejaarsnacht geweld hebben gepleegd.