De Crem duidelijk na oudejaarsrellen: 'Eengemaakte politiezone in Brussel is enige oplossing'

Eerder deze week stelde De Crem zich al vragen bij de planning van de politie, die niet kon voorkomen dat er zich tijdens de nacht van 31 december op 1 januari rellen voordeden in verschillende Brusselse gemeenten. Nu zegt De Crem, die enkele weken geleden minister werd, dat een eengemaakte politiezone de logische oplossing is om het politiewerk in het Brussels gewest efficiënter te doen verlopen.

'Een eengemaakte politiezone in Brussel is de enige oplossing, met een eenheid van commando om de zaken in kaart te kunnen brengen, om ze te kunnen voorbereiden en om de gepaste personeelsformaties op het toneel te gaan sturen', zei De Crem. 'Dit is onafwendbaar.'

'De gebeurtenissen van de laatste dagen, die voor heel wat verwarring hebben gezorgd, zullen de politiek in de richting duwen van die eengemaakte zone, dat kan niet anders', aldus De Crem. Hij zal ter zake het voorbereidende werk doen, want 'dit zal in elk geval op de tafel komen bij de vorming van een volgende federale regering'.