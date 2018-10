Catherine Moureaux brengt in Molenbeek meerderheid PS-MR op de been

Catherine Moureaux, die met haar lijst PS-SP.A de grote winnaar was van de verkiezingen in Sint-Jans-Molenbeek, heeft maandag op een persconferentie een meerderheidsakkoord met de MR van huidige burgemeester Françoise Schepmans aangekondigd. De PS van Moureaux, die op 14 oktober 17 zetels haalde, krijgt naast het burgemeesterschap vijf schepenen. De MR, die op 13 zetels terugviel, krijgt vier schepenambten en het OCMW-voorzitterschap. Beide partijen hebben een comfortabele meerderheid van 30 op 45 zetels.

SP.A-fractieleider in het Brussels Parlement, Jef Van Damme, wordt opnieuw schepen. Zo kondigde hij in de rand van de persconferentie aan op BRUZZ. Van Damme maakte onder vader Mouraux reeds deel uit van het schepencollege van Sint-Jans-Molenbeek. Volgens de regionale zender stapt ook Open Vld-parlementslid Khadija Zamouri in het schepencollege.

Sinds de verkiezingen werkte Moureaux aan een meerderheid met het radicaal-linkse PTB*PVDA en EcoloSamen, maar beide partijen hebben intussen afgehaakt. 'We hebben binnen de plaatselijke PS nagedacht en maandagmorgen beslist met de MR te onderhandelen. Françoise Schepmans is trouw aan haar gemeente en heeft veel bereikt, onder meer op het vlak van cultuur. We gaan dus van een potentiële 'progressieve' meerderheid naar een meerderheid van 'stabiliteit'', aldus Catherine Moureaux.

Schepmans, die 'akte genomen' heeft van de terugval van haar electoraat, zei niet 'bitter' te zijn. 'We zijn de tweede partij van Molenbeek. We hebben gedurende zes jaar een moeilijke job gedaan met een krappe meerderheid. Een deel van de bevolking had angst: de PTB kan bang maken. Dit akkoord gaat de meerderheid van de Molenbeekse bevolking gerust stellen', aldus de uittredend burgemeester, die elke commentaar over haar eigen toekomst weigerde.

Beide vrouwen benadrukten dezelfde doelstellingen na te streven. 'Er komt verandering inzake onderwijs, jeugd, huisvesting, bouw, netheid en de verbetering van het levenskader', aldus Moureaux. Terugblikkend op de mislukking van de eerdere onderhandelingen en het snelle akkoord met de MR, zei ze dat 'het met ernstige partners gemakkelijker gaat'. Ze hekelde de 'leugens en manipulaties' van PTB*PVDA en zei het ook moeilijk te hebben met het geschipper van EcoloSamen. 'Onze beide partijen hadden een echt programma, gezamenlijke standpunten, we hebben de meningsverschillen kunnen oplossen en herformuleren indien nodig.'

Het akkoord voorziet de oprichting van een bureau voor ethiek en transparantie, waar PTB*PVDA erg aan gehecht was, een burgerbegroting, een bemiddelaar, en transparantie van de paragemeentelijke structuren en van de aanwervingen. 'Zelfs bij PTB en Ecolo zullen we applaus oogsten', voorspelde Catherine Moureaux nog.