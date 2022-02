Caroline Pauwels stopt als rector van de Vrije Universiteit van Brussel (VUB). Ze kampt al een tijdje met maag- en slokdarmkanker en wil zich focussen op haar gezin, familie en vrienden. De raad van bestuur duidt op 1 maart een rector ad interim aan.

Pauwels kondigde dinsdag op de raad van bestuur van de VUB aan dat ze haar taken als rector neerlegt. 'Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie, maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren', zegt Pauwels woensdag in een persbericht.

Pauwels heeft maag- en slokdarmkanker. 'Ondanks haar ernstige ziekte is Pauwels zich onvoorwaardelijk blijven engageren voor de VUB en de waarden waar de universiteit voor staat. Zij is de motor van de "urban engaged university": radicaal humanistisch, digitaal, democratisch, divers en duurzaam', benadrukt de VUB.

Ze wil zich de komende tijd focussen op haar gezin, familie en vrienden. De raad van bestuur duidt op 1 maart een rector ad interim aan. Een nieuwe rector wordt tegen het volgende academiejaar door de universitaire gemeenschap verkozen.

Pauwels is professor in de Communicatiewetenschappen en begon haar eerste mandaat als rector in 2016, als tweede vrouwelijke rector van de VUB. Ze volgde toen Paul De Knop op. Haar tweede mandaat begon in 2020.

Zelf benadrukt ze de schoonheid van een rectorale opdracht. 'Een universiteit dienen door te streven naar kwaliteitsvol onderwijs en onderscheidend wetenschappelijk onderzoek is zonder meer een privilege, want het is een opdracht die steevast is gericht op nieuwe generaties studenten en dus op de toekomst van de samenleving. Uiteraard is de covid-periode als bijzonder moeilijk en vervreemdend ervaren door zowel onze studenten en hun ouders, als door alle collega's, maar het grote belang van beide kernopdrachten, onderwijs en onderzoek, werd er alleen maar door onderstreept.'

