'Corona duurt te lang om de ideologische visies naar de achtergrond te blijven duwen', zegt politoloog Carl Devos (UGent)

Het mondmasker en ventilatie stonden centraal tijdens het vervroegde Overlegcomité van woensdag. Terwijl het aantal besmettingen explodeert en het aantal coronapatiënten op intensieve zorg snel stijgt, verscherpen de verschillende overheden de sanitaire regels. Zoals gebruikelijk werd het Overlegcomité voorafgegaan door gelekte adviezen, ballonnetjes en veto's.

Vooral de PS liet van zich horen. De partij van Paul Magnette kantte zich tegen mondmaskers vanaf 9 jaar (het werd uiteindelijk 10 jaar), en pleitte voor een algemene vaccinatieplicht in de plaats van een verplichting voor de zorgsector alleen - een piste die de regering nu laat onderzoeken. 'Magnette is niet vergelijkbaar met Bart De Wever (N-VA) ten tijde van de Zweedse regering, maar hij begint te neigen naar een schaduwpremier', zegt politoloog Carl Devos (UGent).

Vivaldi leek tot nu toe vooral uit de verf te komen op haar crisisbeleid. Is dat vandaag nog het geval?

Carl Devos: Een externe vijand creëert onderlinge solidariteit, corona deed Vivaldi aan elkaar hangen. Bovendien vond ik haar coronabeleid overtuigend geslaagd. Afgelopen week zijn de partijvoorzitters over het algemeen rustig gebleven. Net daarom viel de PS op, zowel qua boodschap als qua toon. Ik merkte een uitloper van de begrotingsgesprekken in oktober. Toen heeft Magnette het akkoord op een bepaald moment tegengehouden. Dat is de voorbije dagen ook gebeurd in het coronadossier.

Hij was trouwens niet alleen. Ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) kapittelde in het begin van de week een voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om niet-gevaccineerden te weren uit discotheken. Corona duurt te lang om de ideologische visies naar de achtergrond te blijven duwen.

Paul Magnette (PS) op 5 oktober 2021. © Belga

Geen enkele sector moet sluiten. Er is ook geen vroeger sluitingsuur voor de horeca zoals in Nederland. Ook thuiswerk wordt niet volledig verplicht.

Devos: De politiek voelt dat het volk op zijn tandvlees zit. Als je de cijfers bekijkt, zou een lockdown nochtans niet eens zo vreemd zijn. Maar bepaalde economische sectoren zullen dan ondersteunende maatregelen vragen - miljarden euro's die er niet zijn. Daarom krijgen we opnieuw een ingewikkeld beleid. Je moet haast studeren om te weten wat wel en niet mag. Zo wordt thuiswerk verplicht, maar slechts voor vier dagen. Vanaf 12 december geldt de verplichting maar drie dagen.

Er komen ook mondmaskers op trouwfeesten en in danscafés. Is dat geen surrealisme?

Devos: (lacht) De mensen weten ook wel dat er een gigantisch handhavingsprobleem is. Of gaat men echt de politie sturen om te kijken of nonkel de polonaise inzet met mondmasker?

'We hebben allemaal gehoopt op een winter zonder corona', zei premier Alexander De Croo (Open VLD). Hebben de politici ons te veel beloofd?

Devos: De stelligheid van hun uitspraken, dát neem ik politici kwalijk. Toen de Vlaamse regering enkele weken geleden met het plan kwam om iedereen een boosterprik te geven, werd ze uitgelachen. Zelfs Vandenbroucke protesteerde met wetenschappelijke argumenten. Nu kondigt het Overlegcomité aan dat iedereen tegen april een derde prik krijgt. Met hetzelfde gezag waarmee het 'rijk van de vrijheid' werd aangekondigd, wordt nu gezegd dat de deltavariant roet in het eten gooit.

De huidige situatie hadden toch maar weinigen zien aankomen?

Devos: Ik zeg niet dat men het destijds had kunnen weten, maar het maakt burgers kwaad dat politici stellige uitspraken uit het verleden met dezelfde stelligheid weerleggen. Ik roep politici op tot veel meer nuance, want na deze vierde golf zal er nog een vijfde volgen.

