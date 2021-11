Het Overlegcomité heeft beslist om de mondmaskerplicht gevoelig uit te breiden. Voortaan geldt die voor iedereen vanaf tien jaar en op veel meer plaatsen. Ook het thuiswerk wordt opnieuw verplicht, terwijl het Covid Safe Ticket wordt aangevuld met een mondmaskerplicht.

Het Overlegcomité heeft beslist om de mondmaskerplicht gevoelig uit te breiden. Voortaan geldt die voor iedereen vanaf tien jaar en op veel meer plaatsen. Ook het thuiswerk wordt opnieuw verplicht, terwijl het Covid Safe Ticket wordt aangevuld met een mondmaskerplicht. De maatregelen gaan zaterdag in en gelden voorlopig tot 28 januari.

- De mondmaskerplicht wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 10 jaar

Het Overlegcomité heeft beslist om de mondmaskerplicht breder toe te passen. Het zal onder meer in de horeca, bij evenementen - zowel indoor als outdoor, ongeacht de grootte van het evenement - en in publiek toegankelijke ruimtes van de cultuursector moeten gedragen worden.

Ook zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 10 jaar, in plaats van 12 jaar vandaag. Of ook in het onderwijs kinderen jonger dan 12 jaar en mondmasker moeten dragen, moet door de ministers van Onderwijs van de verschillende gemeenschappen beslist worden.

In het algemeen zal het mondmasker enkel occasioneel mogen worden afgezet om zittend te eten en te drinken. Ook wanneer het dragen ervan onmogelijk is wegens de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten, mag het worden afgenomen.

- Covid Safe Ticket gecombineerd met mondmasker

Alexander De Croo zei ook dat op verschillende plaatsen en bij tal van evenementen waar de coronapas - het Covid Safe Ticket - verplicht is, voortaan ook het mondmasker verplicht wordt. Die combinatie zal gelden bij publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, in de horeca (ook tijdens privébijeenkomsten) en in culturele instellingen als concertzalen, theaterzalen en schouwburgen, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Het Covid Safe Ticket blijft gelden als bewijs van volledige vaccinatie, van een herstelcertificaat of van een recente negatieve PCR-test. Er is dus geen sprake van het schrappen van dat laatste onderdeel, zoals in sommige delen van Europa al het geval is.

- Telewerk tot 12 december vier dagen per week verplicht, daarna drie dagen

Zowel in de privésector als bij de openbare besturen wordt telewerk opnieuw verplicht. Enkel wanneer de aard van het werk of de continuïteit van de bedrijfsvoering dit niet toelaat, hoeft niet vanop afstand te worden gewerkt.

Alle werknemers mogen wel één dag per week naar het werk, in het kader van een zogenaamde terugkeerdag. Die regel geldt tot zondag 12 december. Daarna zal het aantal terugkeerdagen opgetrokken worden tot maximaal twee per personeelslid. De achterliggende idee is dat op die manier het aantal contacten verminderd wordt, ook op het openbaar vervoer.

- CO2-meters in alle klaslokalen

Er komen CO2-meters in alle klaslokalen van het land. Het Overlegcomité heeft de vraag aan de regionale ministers van Onderwijs gesteld, en die hebben zich daartoe geëngageerd. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd na afloop van het Overlegcomité.

De CO2-meters moeten volgens het Overlegcomité 'versneld en veralgemeend' geplaatst worden in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen. Ze hebben de ministers van Onderwijs en Werk gevraagd om daarvoor te zorgen. Volgens Vandenbroucke hebben de onderwijsministers er zich al toe geëngageerd de meters in alle klaslokalen te plaatsen. 'Het is cruciaal dat men volgt of er wel voldoende verse lucht in een lokaal komt', zei hij.

Vaccinatie voor 5 tot 11-jarigen hopelijk snel opgestart (Jambon)

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hoopt dat de vaccinatie voor de 5- tot 11-jarigen snel zal opstarten. Hij rekent daarvoor op een gunstig advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Jambon toonde zich op de persconferentie na het Overlegcomité ook tevreden dat er een boosterprik komt voor de brede bevolking.

Een bijkomende vaccindosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, zoals de 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of mensen die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik, beloofde premier Alexander De Croo. Op dit moment hebben al zowat 900.000 Belgen een zogenaamde boosterprik ontvangen.

Jambon is tevreden dat die extra prik er komt voor de brede bevolking. Tegelijk hoopt hij dat er snel een advies komt van het EMA over een vrijwillige prik voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Er moet dan ook nog een gunstig advies komen van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek.

Vandenbroucke belooft dat maatregelen 'streng worden gecontroleerd'

De nieuwe coronamaatregelen die vanaf zaterdag ingaan en voorlopig gelden tot 28 januari, zullen 'streng gecontroleerd' worden. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd. 'Als we niet ernstig controleren, gaan we er niet komen', klinkt het.

Volgens Vandenbroucke zijn de genomen maatregelen 'het absolute minimum'. 'Er gaat geweldig veel virus rond in dit land. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er op 15 november 19.306 besmettingen waren en 45 overlijdens. Ook mensen die gevaccineerd zijn, komen in het ziekenhuis terecht, ook al bieden vaccins een buitengewoon goeie bescherming.'

Verder benadrukte Vandenbroucke het belang van solidariteit en dat het geen zin heeft om bepaalde sectoren met de vinger te wijzen. 'Als er maatregelen genomen moeten worden in scholen, is dat niet de schuld van de scholen. Als er maatregelen genomen moeten worden in de discotheken, is dat niet de schuld van de discotheken. We moeten overal sterk ingrijpen. Het virus is taai, maar samen zijn we taaier', aldus Vandenbroucke.

De nieuwe regels, die vanaf zaterdag ingaan, zullen bovendien streng gecontroleerd worden, beloofde Vandenbroucke. 'De inspectie Volksgezondheid zal optreden als er geen CO2-meter aanwezig is in de horeca en als er geen actieplan is voor het bewaken van de luchtkwaliteit. De politie moet ook optreden als de coronapas niet correct wordt gebruikt, die vraag is uitdrukkelijk gesteld aan Binnenlandse Zaken en de burgemeesters. Als we de maatregelen niet ernstig controleren, gaan we er niet komen.'

Geen regelneverij rond kerst en nieuw, maar 'kwestie van gezond verstand'

Het Overlegcomité beveelt al zeker tot eind januari 'ten zeerste' aan om de sociale contacten 'maximaal' te beperken, maar concrete regels voor bijvoorbeeld kerst- en nieuwjaarsfeestjes komen er niet. 'We gaan niet met regeltjes komen, het is een kwestie van gezond verstand en solidariteit.'

Het Overlegcomité beveelt 'ten zeerste' aan om de sociale contacten 'maximaal' te beperken en deze 'bij voorkeur' buiten te laten plaatsvinden. De woorden 'knuffelcontact' of 'bubbel' vielen daarbij echter niet: de regeringen willen liever geen concrete regels meer opleggen, die snel ingewikkeld te dreigen worden, legde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uit op de persconferentie nadien. 'Dat is een kwestie van gezond verstand en solidariteit. Beperk uw contacten, houd afstand, en zorg ervoor dat er geen te grote groep mensen is bij wie je dat niet doet.'

Volgens de Vooruit-vicepremier moeten vooral de ouderen - ook als ze gevaccineerd zijn - voorzichtig zijn. 'Het is alsof je met een sterke paraplu buitenkomt in een orkaan. Dan ga je misschien beter niet naar buiten', zei hij. 'Mensen moeten dat zelf wat afwegen. Maar het is wel duidelijk dat als je het nu nog niet doet, je liefst vanaf morgenvroeg al je contacten beperkt en afstand houdt. Er gaat geweldig veel virus rond.'

Van Ranst: 'Moeilijk om te voorspellen of maatregelen zullen volstaan'

'Het is heel moeilijk om te voorspellen of het pakket nieuwe coronamaatregelen zal volstaan, want op dit moment gaan de coronacurves steil omhoog.' Dat was woensdagavond de eerste reactie van viroloog Marc Van Ranst in de studio van 'Het Journaal'.

Het Overlegcomité heeft woensdag beslist om de mondmaskerplicht gevoelig uit te breiden. Voortaan geldt die voor iedereen vanaf tien jaar en op veel meer plaatsen. Ook het thuiswerk wordt opnieuw verplicht, terwijl het Covid Safe Ticket wordt aangevuld met een mondmaskerplicht.

'Een aanvaardbaar pakket', zegt Van Ranst, al had hij graag de mondmaskerplicht nog iets strenger gezien. De virologen hadden een verplichting vanaf 9 jaar op tafel gelegd, maar uiteindelijk werd een compromis bereikt over een verplichting vanaf 10 jaar.

De viroloog is ook zeer te spreken over de verplichting tot een installatie van een CO2-meter in de klaslokalen. 'Dat is een verzuchting die al lang op tafel had moeten liggen. Ik hoop dan ook dat het nu om een echte verplichting gaat.' Of het totale pakket zal volstaan, is volgens Van Ranst echter moeilijk te voorspellen.

Van Ranst kan de mening van Margot Cloet, topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, wel volgen, zegt hij in een reactie aan Belga. Cloet denkt dat de aangekondigde maatregelen waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn om een kentering teweeg te brengen. 'In de hospitalen heerst zenuwachtigheid, dus ik kan mevrouw Cloet begrijpen. Maar in de politiek moeten er compromissen gesloten worden.'

De KU Leuven-viroloog hoopt nu op een 'stevige campagne' voor het geven van de derde prik tegen het virus. 'De vaccins liggen er. Al moeten we hemel en aarde bewegen, de overheden moeten dit zo snel mogelijk realiseren.'

Steven Van Gucht: 'Risico op schoolsluitingen blijft bestaan'

Met de uitbreiding met de mondmaskerplicht naar kinderen vanaf 10 jaar blijft het risico op schoolsluitingen bestaan. Over een uitbreiding in de scholen beslissen namelijk de deelstaten, dus voor het Vlaams onderwijs verandert er nu niets. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd aan VTM Nieuws.

Het Overlegcomité heeft woensdag beslist vanwege de precaire coronasituatie de mondmaskerplicht uit te breiden naar kinderen vanaf 10 jaar. Over het onderwijs beslissen echter de deelstaten. 'Zo blijft het risico op schoolsluitingen bestaan', zegt Van Gucht aan VTM Nieuws. 'In het lager onderwijs zijn er nu heel veel besmettingen en er wordt eigenlijk niet zoveel aan gedaan. We testen alleen zieke kinderen en als er vier in de klas zijn, wordt de klas gesloten. Dan hol je achter de feiten aan. Dan zijn er al meer kinderen die het virus kunnen doorgeven.'

Als mondmaskers niet meer verplicht worden in scholen, dan moet er volgens van Gucht meer ingezet worden op ventilatie. 'Dat moeten we goed monitoren, voor een optimale luchtkwaliteit. Als je zegt: dat kunnen we niet garanderen omdat de gebouwen te oud zijn of het te koud zou worden, dan moet je toch op die maskers inzetten. Verplicht CO2-meters hangen kan ook een optie zijn.'

Het feit dat de federale regering en de deelstaten hebben beslist om het Covid Safe Ticket+ in te voeren, dus het mondmasker te verplichten waar het CST van toepassing is, vindt Van Gucht een goede zaak. 'Dat hebben we als experten ook gevraagd. Het CST alleen is absoluut onvoldoende om een evenement veilig te organiseren. Het masker zal voor iedereen altijd werken.'

In discotheken en nachtclubs die geen mondmasker willen verplichten, mag ook een zelftest aan de ingang worden gevraagd. 'In Nederland hebben ze een sluitingsuur ingevoerd vanaf 20 uur', zegt Van Gucht. 'Maar dat leidt tot inkomensverlies voor de horeca, dat willen we vermijden. Ik vrees dat niet veel mensen een mondmasker zullen dragen op de dansvloer. Een zelftest aan de ingang is goed, maar dan moet het correct gebeuren.'

