Cardioloog Pedro Brugada: ‘Is er dan geen Belg die houdt van dit land?’

Pedro Brugada is professor cardiologie. Zopas verscheen zijn boek Ons hart.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De twee grote oorlogen die op dit moment woeden: in Oekraïne, maar natuurlijk ook in Israël en Palestina. En dat ongeveer 30 jaar nadat Yasser Arafat, Yitzhak Rabin en Shimon Peres de Nobelprijs voor de Vrede hebben gekregen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Ik zou een resetknop voor de wereld willen. Na zo’n herstart zouden niet langer politici de leiding nemen, maar wetenschappers.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik heb twee nieuwe ziektes ontdekt: het Brugadasyndroom, maar ook het Korte QT-syndroom, dat bijna niemand kent.

Wat is uw grootste mislukking?

Als arts in opleiding heb ik twee producten ontwikkeld die tot op heden dagelijks gebruikt worden. Maar ik had toen noch het geld, noch de kennis om daarop patenten te nemen, waardoor die van me gestolen zijn. En privé ben ik een mislukte muzikant. Als tiener speelde ik contrabas in een groep, maar rond mijn zeventiende moest ik kiezen: het conservatorium of de universiteit.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

In 1979 emigreerde ik van Spanje naar Nederland, uit wetenschappelijke armoede. En later kwam ik naar België.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Iedereen zegt dat zijn geboorteplek de mooiste ter wereld is, maar bij mij is dat echt waar. Ik groeide op in Bañolas, met in het noorden de Pyreneeën, in het oosten de Costa Brava en in onze stad een groot meer.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

In 2018 kreeg ik het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap, een erkenning die ik hoog inschat. Ik was dan ook heel boos toen een journalist suggereerde dat het om vriendjespolitiek ging.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Het leven is als een schaakspel: je moet beschaafd zijn en leren dat je niet altijd kunt winnen. Probeer te relativeren en leer uit je foute beslissingen.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Eentje maar: Elementaire gewoontes van James Clear. Interessant, al wist ik het meeste al.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Eén keer in mijn leven ben ik spontaan beginnen te huilen: bij de kolommen van de tempel van Luxor in Egypte. Ook Guernica van Pablo Picasso heeft me erg geraakt. De beste film die ik ooit zag, was 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick. En mijn favoriete boek werd geschreven door een voormalige student van me, James N. Weiss: The Surfer and the Sea Lion.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Aan de liefde zelf is niets moeilijk, maar mensen verwachten soms te veel.

Vindt u seks overschat?

Stoïcijnen onderschatten de waarde ervan, seksmaniakken overschatten het. Ik ben geen van beide.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Rond mijn dertigste ben ik gestopt met roken en ik drink al jaren geen druppel alcohol. Verder wandel ik veel.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Het verbaast me dat bijna iedereen ‘ja’ antwoordt op deze vraag. Is er dan geen Belg die houdt van dit land? Ik zou zeker mijn land verdedigen.

Wat hebt u geleerd in het leven?

‘A la cama no te irás sin saber una cosa más.’ Die Spaanse uitdrukking betekent zoveel als: je kunt niet gaan slapen voor je iets nieuws hebt geleerd.