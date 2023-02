Burgers dringen PS-zetel binnen met eis voor meer sociale rechtvaardigheid

Enkele tientallen personen zijn maandag het hoofdkwartier van de PS in Brussel binnengedrongen. Ze eisen meer sociale rechtvaardigheid en wilden pas vertrekken na een gesprek met partijvoorzitter Paul Magnette. Om 15 uur verlieten ze onverrichter zake het hoofdkwartier. Bij MR en Ecolo vonden gelijkaardige acties plaats.

De actievoerders hebben onder meer eisen rond de energieprijzen, de levensduurte in het algemeen en de loonnorm. Zo willen ze een prijsplafond voor gas en elektriciteit. ‘De optochten tussen het Noord- en Zuidstation (een referentie aan vakbondsbetogingen, red.) volstaan niet meer, en dus hebben we beslist om over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid’, klinkt het bij één van hen. Het gaat om een verzameling van ecologisten, syndicalisten en anderen, geven de manifestanten aan.

Bij hun aankomst probeerden de actievoerders hoger gelegen verdiepingen te bereiken. Toen dat niet lukte, drongen ze ook niet meer aan. Intussen was de politie ter plaatse, maar de situatie bleef rustig. De demonstranten bevonden zich nu in de inkomhal van het gebouw en wachtten daar op Paul Magnette.

De PS-voorzitter liet zich niet zien. Ze weigerden een tegenvoorstel voor een gesprek met Kamerfractieleider Ahmed Laaouej en beslisten rond 15 uur het pand te verlaten. De actievoerders bij Ecolo en MR zouden daarentegen wel ontvangen zijn door respectievelijk Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet en David Leisterh, MR-fractievoorzitter in het Brussels parlement.