'Ik ga u vragen om (naam van de huisarts, nvdr.) vrij te spreken. Ik geloof namens de burgerlijke partij oprecht dat hij in het ootje genomen is. Uit alles blijkt dat hij effectief verschalkt geweest is.' Dat pleitte Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, woensdagmorgen voor het Gentse hof van assisen.

Daarnaast hekelde de burgerlijke partij de snelheid waarmee de behandelende artsen van Tine Nys te werk gingen. 'Er is gesprint naar de euthanasie. Het laatste papiertje kwam er een uur voor de spuit erin ging', zei Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, woensdagmorgen voor het Gentse hof van assisen.

De burgerlijke partij stelde vragen bij de snelheid van de euthanasieprocedure bij Tine Nys. 'Op 22 december was ze de eerste keer bij (naam van de uitvoerende arts, nvdr.), vier maanden later was ze dood. (..) Er is gesprint naar de euthanasie. Het laatste papiertje kwam er een uur voor de spuit erin ging. (..) Het was een film die afgespeeld wordt in fast-forward naar 27 april, de dag van de euthanasie', zei Van Cauter.

De advocaat verwees naar het briefje van de huisarts, die verklaarde dat hij niet wist dat hij optrad als geraadpleegde arts in kader van de euthanasiewet. 'De verdediging spreekt over de rust die je krijgt als je euthanasiedossier goedgekeurd wordt, dat je dan nieuwe kracht krijgt om toch verder te leven. Maar haar dossier was nooit in orde. Het was in orde een uur voor haar dood, wat voor rust is dat.'

De artsen 'speelden een rol op basis van een gebrekkig en onvolledig script', zei Van Cauter. 'Het gaat er mij om in hoeverre ze Tine kennen. Ze zat aan de heroïne, maar ze (de beschuldigden, nvdr.) wisten het zelf niet. De uitvoerende arts wist zelf niet van de relatiebreuk.'

