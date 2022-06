Burgemeester van Molenbeek en staatsecretaris Mahdi in de clinch over asielcentrum

Een asielcentrum in Molenbeek waar vluchtelingen opgevangen worden zorgt momenteel voor een rondje touwtrekken tussen burgemeester Catherine Moureaux (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De Molenbeekse burgemeester heeft namelijk een proces-verbaal opgesteld om het centrum te laten sluiten. Dat schrijft VRT en wordt bevestigd aan Belga. De staatssecretaris vraagt overleg, want een sluiting is voor hem niet aan de orde door het plaatstekort bij Fedasil.

Het opvangcentrum in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een voormalig rusthuis dat vorig jaar sloot. Fedasil nam het gebouw over om er oorspronkelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Toen bleek dat de plaatsen niet werden ingevuld door Oekraïners, koos Fedasil om het om te vormen tot opvangcentrum voor asielzoekers. Er is namelijk al langer een tekort aan opvangplaatsen. Burgemeester Moureaux gaat niet akkoord met die omschakeling.

Begin juni laat ze een proces-verbaal opstellen om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van het opvangcentrum. In het pv staat dat het centrum niet voldoet aan de stedenbouwkundige vergunning. Bovendien zouden buurtbewoners zich tegen de komst van het centrum kanten.

Staatssecretaris Mahdi vraagt overleg en zou al verschillende voorstellen gedaan hebben om tegemoet te komen aan de lokale bezorgdheden. ‘Op dit moment hebben we een tekort aan plaatsen voor verzoekers om internationale bescherming, en kan het opvangcentrum dus niet op korte termijn sluiten. Dat zou er alleen maar toe leiden dat mensen op straat staan. De burgemeester gaat nu in op onze vraag tot overleg. Dat staat ingepland komende tijd’, meldt Mahdi.