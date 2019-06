Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek (Dorpspartij), wil de Mobiscore juridisch aanvechten. Dat zei hij in De Zevende Dag op Eén.

Eerder deze week lanceerde de Vlaamse overheid de Mobiscore, een instrument dat in kaart brengt hoe vlot mensen te voet of met de fiets van hun woning naar allerlei voorzieningen (scholen, openbaar vervoer, winkels,...) kunnen. Volgens Peter Reekmans gaat het om een initiatief dat minister van Omgeving Koen Van den heuvel (CD&V) in zijn eentje nam. De andere ministers in de Vlaamse regering waren volgens hem niet op de hoogte.

De invoering zou ook de bevoegdheden van een regering van lopende zaken overstijgen. 'Mijn woning in de dorpskern scoort 4,8 op 10. Nochtans heb ik daar alle dienstverleningen', hekelde hij in De Zevende Dag. 'In een deelgemeente zonder diensten en met amper openbaar vervoer ligt de score hoger. Jean-Marie Dedecker woont aan de polders, in the middle of nowhere, en die scoort hetzelfde als ik.'

Op de VRT-nieuwssite preciseert Reekmans dat hij denkt aan een burgerlijke procedure of een procedure bij de Raad van State tegen de Mobiscore.