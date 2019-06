Voor het eerst sinds 2013 daalt het aantal buitenlandse verpleegkundigen in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarover De Tijd zaterdag bericht. De zorgsector probeert al jaren de tekorten op te vangen met buitenlands personeel.

In 2017 werkten er nog 8.432 niet-Belgische verpleegkundigen in ons land. Tussen 2013 en 2017 is het aantal niet-Belgische verpleegkundigen steeds blijven toenemen, maar vorig jaar is het aantal gedaald. In 2018 waren ze nog met 8.164. Minder dan 5 procent van het verpleegkundig personeel heeft een buitenlandse nationaliteit, terwijl de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en de gezondheidsinstellingen al jaren proberen buitenlandse krachten aan te trekken om de tekorten mee op te vangen.

Dat de instroom van buitenlandse verpleegkundigen voor het eerst in jaren is gedaald, komt omdat ook andere landen met tekorten kampen. Daardoor verbeteren de loon- en arbeidsvoorwaarden daar en wordt het lastiger er mensen voor België te rekruteren, aldus de krant.