'Brusselse groenen blijven wel principieel tegen hoofddoekenverbod'

'We hebben wel bekomen dat het verbod niet verstrengd wordt en dat het arrest van de Raad van State over het arbeidsreglement zal worden toegepast, ook in alle arbeidsreglementen van de stad', vervolgt Dhont. Bart Dhondt benadrukt dat Ecolo en Groen principieel tegen een verbod op hoofddoeken zijn. 'Maar aangezien we vandaag geen partner hebben om dat te realiseren gaan we verder werken aan een breder draagvlak om het verbod teniet te doen', aldus nog het Groen-gemeenteraadslid.

Hij vindt het belangrijk dat binnen de toekomstige meerderheid afgesproken is dat het hoofddoekenverbod niet verder wordt verstrengd. 'Dat was de voortdurende betrachting van MR in het huidige bestuur', vervolgt Dhondt.