Wouter Van Besien (Groen): 'Hoofddoekenverbod is een breekpunt voor coalitie'

Naar aanloop van de verkiezingen in Antwerpen zette N-VA-burgemeester Bart De Wever de deur op een kier voor een samenwerking met Groen van lokaal kopman Wouter van Besien. Maar Groen verdenkt De Wever ervan politieke spelletjes te spelen. Daarom plaatste het twee resoluties over een autoluwe binnenstad en de luchtkwaliteit op de agenda van de gemeenteraad.

Groen wilde daarmee naar eigen zeggen testen of de avances van De Wever wel degelijk gemeend waren. Maar de voorstellen van Groen werden quasi unaniem van tafel geveegd. Van Vlaams Belang tot de PVDA, alle partijen vonden het manoeuvre van Groen laakbaar. 'Koken doe je niet voor de camera's, maar in de keuken', zo zei N-VA-burgemeester Bart De Wever.

'Dit is geen politiek theater. Het gaat over betaalbare woningen, duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit. Dat zijn thema's die de Antwerpse kiezer op de politieke agenda heeft gezet. De andere partijen willen daarover het debat blijkbaar ontwijken. Ik word over zulke thema's door iedereen aangesproken. De enige plaats waarover daar niet gesproken mag worden is blijkbaar de gemeenteraad', zegt Van Besien.

Vrijdag gaat Van Besien op informeel gesprek met De Wever. Maar dat betekent volgens Van Besien nog niets. 'Wij hebben een duidelijk inhoudelijk mandaat gekregen van de kiezer. Ik ga daarmee aan de slag tijdens een informeel gesprek aanstaande vrijdag'.

Over de optie of Groen principieel bereid is om met N-VA in zee te gaan, reageerde Van Besien ontwijkend. 'Het water tussen N-VA en Groen blijft enorm diep, ook op vlak van bestuursstijl. N-VA zegt de oorlog te willen stoppen, en heeft gisteren de kans gemist om te tonen hoe ze stappen vooruit willen zetten. Er zal veel gesproken moeten worden. Voor ons is het hoofddoekenverbod een breekpunt', zegt Van Besien.