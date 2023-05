Militairen op Brussels Pride: N-VA en Vlaams Belang niet akkoord met beslissing minister

‘Geüniformeerde militairen moeten bijzonder terughoudend optreden’, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang zijn kritisch voor het fiat van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) waardoor militairen in uniform mogen meedoen aan de Brussels Pride. Dertien leden van de Belgian Defence Rainbow Community (BELDEFRAC) zullen aanstaande zaterdag voor het eerst deelnemen aan wat een ‘hoogdag voor de lgbtq+-gemeenschap in ons land’ wordt genoemd. ‘We doen het in de eerste plaats om duidelijk te maken dat het Belgische leger ook een lgbtq+-gemeenschap heeft’, zegt kapitein Bart Dewulf in Knack

Het Vlaams Belang bracht de kwestie als eerste ter sprake in het parlement. Kamerlid Annick Ponthier noemde de ministeriële goedkeuring een precedent ‘dat frappant en gevaarlijk is met het oog op de toekomst’.

Ponthier trekt het recht op manifesteren voor leden van Defensie niet in twijfel, maar bekritiseert het feit dat dat geüniformeerd mag in een wat zij een ‘ideologisch geladen betoging van progressieve lgbtq-lobbygroepen’ noemt. In het bijzonder omdat het de minister zelf is die beslist wanneer het wel of niet mag. ‘Wat voor een bepaalde manifestatie geldt, zou voor alle manifestaties moeten gelden.’

Ook de N-VA heeft vragen bij de ministeriële goedkeuring. ‘Ik steun alle deelnemers van de Pride volledig’, verduidelijkt Kamerlid Peter Buysrogge. ‘Maar rond de aanwezigheid van militairen in het publieke leven bestaat allerlei wetgevend werk. Zo was er recent nog discussie of militairen zich kandidaat mogen stellen bij verkiezingen: ook dat debat draait rond de positionering van de militair in het maatschappelijke beeld. In hun privéleven mogen ze wat mij betreft doen wat ze willen, maar zodra er een uniform aan te pas komt, moet men bijzonder terughoudend optreden.’

Minister Dedonder benadrukte eerder al dat BELDEFRAC sinds 2016 officieel erkend is door Defensie. Bovendien zullen de deelnemers van Defensie zich zaterdag opstellen bij andere professionele korpsen, zoals de Rainbow Cops en Trainbow, respectievelijk de verenigingen voor lgbtq+’ers bij de politie en het spoor. ‘De toelating geldt enkel voor de optocht en niet voor de festiviteiten nadien’, aldus nog Dedonder.