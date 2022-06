Brussels Parlement verwerpt verbod op onverdoofd slachten, Conner Rousseau zet Fouad Ahidar uit partijbureau

Het Brussels Parlement stemde vrijdag het voorstel tot verbod op het onverdoofd slachten weg. Onmiddellijk daarna zette Conner Rousseau Brussels parlementslid Fouad Ahidar uit het partijbureau van Vooruit.

Dat laatste meldde Rousseau zelf.

Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) stemde tegen het verbod. Rousseau had donderdagavond in De Afspraak (Canvas) al duidelijk gemaakt dat zijn partij tegen onverdoofd slachten is en dat Ahidar gevolgen zal ondervinden als hij tegen een verbod zou stemmen.

‘Voor Vooruit is dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn voor een verbod op onverdoofd slachten. Dit standpunt kwam er na intern debat met veel mensen en gemeenschappen. Intern moet er stevig gedebatteerd worden. We nemen samen een beslissing. En voeren die beslissing eendrachtig uit. Ook in Brussel’, zei Rousseau vrijdag in een korte mededeling. ‘Ik heb Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit gezet. Dat liet ik hem en het Brusselse bestuur na de stemming weten. Over dit onderwerp wordt niet meer gecommuniceerd. We werken verder aan de koopkracht en de gezondheid van de mensen.’

Het voorstel tot verbod op onverdoofd slachten werd in het Brussels Parlement verworpen met 42 stemmen tegen 38, bij 11 onthoudingen.

Het Brussels Parlement heeft vrijdag het voorstel tot verbod op het onverdoofd slachten weggestemd. Dat gebeurde met een alternatieve meerderheid.

De stemming handelde over de conclusies van de commissie, die het voorstel zelf had verworpen. De 42 die tegen het voorstel van ordonnantie voor een verbod op onverdoofd slachten zijn, kwamen uit PS, one.brussels-Vooruit, PVDA – ook Sadik Köksal en Marc Loewenstein (beiden DéFI), en 3 leden van Les Engagés stemden voor de visie van de commissie. De voorstanders van een verbod kwamen voornamelijk van Groen, MR, DéFI, Open VLD, N-VA, Vlaams Belang, CD&V, aangevuld met 4 Ecolo’ers, Els Rochette (one.brussels-Vooruit), Julien Uyttendaele en Veronique Jamouille (beiden PS) en Victoria Austraet (onafhankelijk, ex-DierAnimal). De onthoudingen kwamen van Nicole Nketo Bomele en Michaël Vossaert van DéFI, Celine Fremault en Christophe De Beukelaer van Les Engagés, Khadijia Zamouri (Open VLD), Viviane Teitelboom (MR), Pierre-Yves Lux (Ecolo) en Pepijn Kennis (Agora).