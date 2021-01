Zaterdagavond is een jongeman die was opgepakt door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) overleden in nog onduidelijke omstandigheden. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het parket heeft een onderzoek geopend naar het overlijden.

Volgens Sudpresse werd de jongeman, de 23-jarige Ibrahima, opgepakt toen hij een politiecontrole aan het Noordstation wilde filmen. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar het politiecommissariaat in Brabantstraat, waar hij in elkaar zou gezakt zijn. De politie zou een ziekenwagen opgeroepen hebben die de jongeman overbracht naar het ziekenhuis, maar Ibrahima zou tijdens die ziekenwagenrit overleden zijn.

'Deze zaterdag 9 januari 2021 iets voor 19.00 uur, zijn politie-inspecteurs van de politiezone Brussel Noord overgegaan tot het controleren van een groep personen die zich hadden verzameld aan het Noordplein niettegenstaande de huidige covid-maatregelen', zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. 'Een jongeman die tijdens de controle ter plaatse was, vluchtte te voet weg maar werd na een achtervolging opgepakt door de politiediensten en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.'

'Bij aankomst op het commissariaat verliest I. B. het bewustzijn en de aanwezige politie-inspecteurs verwittigen de hulpdiensten', gaat de parketwoordvoerster verder. 'Een ziekenwagen en de MUG komen ter plaatse en I.B wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overlijdt in het ziekenhuis om 20.22 uur.'

Het parket van Brussel werd zaterdagavond nog verwittigd en liet een perimeter instellen in het commissariaat. Het Comité P werd ook verwittigd en stapte ter plaatse af. Ook liet het parket een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren, en liet het de bewakingsbeelden in het commissariaat en op de plaats van de interpellatie in beslag nemen. (Belga)

