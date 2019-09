Brussel heeft Europese richtlijn nog steeds niet omgezet: al 375.000 euro aan dwangsommen

België moet sinds begin juli een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag omdat een Europese richtlijn over snel internet nog niet werd omgezet, door een dispuut over bevoegdheden. Het bedrag is intussen opgelopen tot 375.000 euro, zo berekende de VRT-nieuwsredactie. Brussels minister-president Rudi Vervoort belooft in een reactie aan Belga dat er binnenkort een oplossing wordt voorgelegd in het Brussels parlement.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)