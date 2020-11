Het Brussels Gewest gaat 'in de komende maanden en jaren' landbouwgrond kopen in Waals- en Vlaams-Brabant om de biodiversiteit te bewaren en lokale landbouw te promoten om een deel van de Brussels bevolking te voeden.

Dat verklaarde Brussels milieuminister Alain Maron (Ecolo) maandagochtend op LN24.

'Het Gewest zal deze landbouwgronden ter beschikking stellen van landbouwers met het oog om de korte keten aan te moedigen. De gesprekken lopen', aldus de minister die geen verdere details gaf, met name over de middelen die hij daarvoor wil uittrekken.

Kritiek

Het voorstel werd meteen afgeschoten door Alexia Bertrand, de MR-fractieleidster in het Brussels Parlement. 'Dus het Brussels Gewest gaat gronden kopen in Waals- en Vlaams-Brabant om de Brusselaars te voeren? Schakelen we over op een planeconomie? In de huidige toestand is dat niet de rol van de staat. Het Gewest moet eerst de weinige middelen die ze heeft beheren om zijn basisverplichtingen (werk, infrastructuur) na te komen', schreef ze op Twitter.

Ook N-VA-Kamerlid en Vlaams-Brabander Theo Francken reageerde scherp op Twitter: 'Maar enfin, kunnen die Groenen nu echt eens geen dag normaal doen?! Wegentol invoeren en onze schaarse Brabantse landbouwgrond opkopen. In welke eeuw leven die groene vogels eigenlijk?'

