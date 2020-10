In een open brief op de website van Knack wuift Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) de verwijten over de hoofdstedelijke corona-aanpak weg. 'Ik ben niet iemand die met z'n vingers zit te draaien.'

Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) neemt de kritiek niet op de aanpak van de epidemie in de hoofdstad. Dat schrijft hij in een open brief op Knack.be.

Maron zegt onder meer dat 'de overheid in Brussel niet op haar handen heeft gezeten, zoals sommigen beweren'. Over zijn eigen werking: 'Ik ben niet iemand die met z'n vingers zit te draaien.'

De minister noemt het verwijt dat Brussel niets zou hebben gedaan 'meestal weinig omfloerst en vaak ronduit beledigend'. Hij ontwaart een ideologische ondertoon in de kritiek. 'Natuurlijk zijn wij politici, ikzelf incluis, niet tevreden met hoe dit allemaal loopt', aldus Maron. 'Maar de meest groteske uitspraken zijn volgens mij eerder een ideologische Brussel-kritiek, dan een kritiek die gebaseerd is op feiten.' Volgens de minister besteedde het gewest sinds het voorjaar 'miljoenen euro's aan de strijd tegen het virus'.

Opvallend: Maron pleit in zijn opiniestuk voor het uit handen geven van regionale bevoegdheden. 'We kunnen ons afvragen of het bij een overweldigende pandemie niet efficiënter is om beslissingen te centraliseren. Hiervoor is politieke moed nodig en moeten taboes sneuvelen. Het vergt een zekere herfederalisering, ook al is die slechts tijdelijk en eenmalig.' Hij stelt de terugkeer van de Nationale Veiligheidsraad voor, waarbij federaal wordt beslist en regio's en gemeenschappen mee uitvoeren.

De Ecolo-minister kwam de afgelopen weken fel onder vuur te liggen. Vooral zijn reactie begin oktober op een alarmsignaal uit het UZ Brussel schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat. Toen CEO Marc Noppen zich vragen stelde bij het beleid, reageerde Maron met een vergelijking met Antwerpen. 'Ik wil graag dat het UZ Brussel het UZ Brussel beheert. De situatie is minder erg dan in zes van de veertien ziekenhuizen in Antwerpen, maar daar heeft niemand het over.'

De opmerking van ziekenhuisbaas Noppen kaderde in een ruimere context waarbij de Brusselse aanpak al sinds de zomer in vraag wordt gesteld. Ondanks de oplopende coronacijfers zou de Brusselse overheid te lang getalmd hebben met strengere maatregelen. Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), bevoegd voor Brussel, zegt woensdag in Knack nog dat hij 'motiverend leiderschap en heldere communicatie' mist in de hoofdstad. 'De alarmsignalen waren er al in de zomer.'

Ook een uitspraak van Marons Nederlandstalige collega-minister Elke Van den Brandt (Groen) deed wenkbrauwen fronsen. Op het tv-programma De Afspraak gaf ze toe dat de kritiek van Maron ongelukkig was, maar wist ze die meteen te duiden. 'Daar zit een stress ook onder, een frustratie. De stress dat we moeten reageren en iets doen als politiek.'

