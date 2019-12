SP.A-parlementslid Bruno Tobback ziet in de grote rechtse overwinning bij de verkiezingen van 26 mei een uitgelezen kans voor links om de tegenaanval in te zetten en opnieuw sterk te worden. 'Jan Jambon heeft nog altijd een Cyriel Verschaeve-reflex.'

Bruno Tobback is back in town. In de dikke drie jaar dat zijn opvolger John Crombez SP.A-voorzitter was, werd het geapprecieerd dat hij Crombez zijn ding liet doen. Nadat de SP.A op 26 mei 10,7 procent had behaald voor de Kamer - een historisch dieptepunt - is die tijd alweer voorbij. We spreken Tobback in Café Sport, vlak bij het station en het stadskantoor van Leuven, waar de plaatselijke SP.A nog vitaliteit betoont en enig zelfvertrouwen etaleert, met burgemeester Mohamed Ridouani op kop. Al is het voor geen enkele partij of politicus goed dat België sinds de Marrakesh-crisis al een jaar lang geen echte regering heeft, en dat dat niet snel zal veranderen.

...