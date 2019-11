Bruno De Wever: 'Maggie De Block was beter vooraf gaan uitleggen waarom dat asielcentrum nodig is'

De voorbije weken haalde het verleden het heden in. De beelden van het brandende asielcentrum in Bilzen riepen herinneringen op aan de jaren dertig. Historicus Bruno De Wever: 'Het enige zinvolle antwoord op de brand in Bilzen is dat men de schuldigen opspoort en straft.'

Bruno De Wever: 'Ik blijf erbij: de verschillen met de jaren dertig zijn groter dan de gelijkenissen.' © Lies Willaert

De beelden van het brandende asielcentrum in Grote-Spouwen afgelopen week schokten Vlaanderen. De steun die de brandstichters kennelijk genieten bij een deel van de inwoners van het Limburgse Bilzen doet vermoeden dat niet alleen in het hoofd van de brandstichters 'een grens is overschreden'. In de commentaren op de gebeurtenis werd verwezen naar het verleden: riep het brandende dak niet spontaan herinneringen op aan de vermaledijde jaren dertig? Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) kwam tijdens het debat in het Vlaams Parlement in aanvaring met het Vlaams Belang en riep op om afstand te nemen 'van dat clubje, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag'. Waarop Filip Dewinter met zijn reactie duidelijk maakte waarom Somers naar de nazi's had verwezen.

...

