Britse moslimhater Tommy Robinson bezoekt Vlaams Belang: 'Filip Dewinter heeft hem naar hier gehaald'

Oktober vorig jaar: in Engeland gaat een ziekmakend filmpje viraal. Het toont hoe een keurige blanke leerling van een school in Huddersfield een 15-jarige Syrische vluchteling tegen de grond werkt en water over zijn gezicht giet. De beelden, die lijken te wijzen op racistisch geïnspireerd pestgedrag, zorgden voor ontzetting in het hele land. Zo werd het voorval ook scherp veroordeeld door de Britse premier Theresa May.

...